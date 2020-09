Pourquoi les célébrités gèlent-elles leurs comptes Instagram et Facebook aujourd’hui?

Des célébrités comme Katy Perry, Kim Kardashian-West et Demi Lovato se déconnectent de leurs comptes Facebook et Instagram sur les réseaux sociaux mercredi 16 septembre pour lutter contre la désinformation et la haine répandues sur les plateformes via l’infrastructure algorithmique de Facebook.

La manifestation a été lancée par une campagne appelée Stop Hate For Profit. Selon le site Web officiel de la campagne, ils veulent que Facebook et Instagram «cessent de valoriser les profits sur la haine, le sectarisme, le racisme, l’antisémitisme et la désinformation». En juillet, plus de 1000 entreprises ont retiré leurs publicités des plates-formes pour soutenir le mouvement.

“La haine qui est constamment téléchargée et publiée ne peut plus être ignorée”, a écrit Lovato dans un communiqué sur sa participation au mouvement. “Toutes les fausses informations diffusées en ce moment font tellement de mal.”

«J’adore pouvoir me connecter directement avec vous via Instagram et Facebook, mais je ne peux pas rester silencieux pendant que ces plates-formes continuent de permettre la propagation de la haine, de la propagande et de la désinformation – créées par des groupes pour semer la division et séparer l’Amérique. », A écrit Kardashian-West sur Twitter.

Perry a partagé une déclaration similaire: “Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ces plates-formes ferment les yeux sur les groupes et les messages diffusant une désinformation haineuse et une confusion intentionnelle.”

Découvrez pourquoi ces stars et bien d’autres se déconnectent de Facebook et d’Instagram aujourd’hui, ci-dessous.