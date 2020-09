Les chanteurs de BTS J-Hope et V relèvent le défi de la danse Dynamite et c’est un régal pour les yeux. Regardez la vidéo ci-dessous.

Écrit par



Dishya Sharma



Mumbai Publié: 17 septembre 2020 19:18 Les membres du BTS J-Hope et V relèvent le défi de danse Dynamite

BTS éclaire le mois de septembre comme Dynamite! Le septuor, qui a figuré en tête de la liste Billboard Hot 100 pendant deux semaines consécutives grâce à la chanson, a interprété sa chanson entièrement en anglais sur de nombreuses plateformes. Des MTV Video Music Awards à l’émission Today de NBC, les membres arborent des tenues élégantes et mettent le feu à de nombreuses scènes avec leurs performances. Leur dernière performance était sur la scène de America “s Got Talent. Alors que nous nous sommes retrouvés à groover encore une fois, les membres J-Hope et V ont relevé le défi de la danse Dynamite sur les plateaux de la performance.

Dans la vidéo partagée sur TikTok, Hoseok et Taehyung ont été vus portant leurs tenues de performance. Hobi arborait une chemise rouge et un pantalon bleu, comme on le voit dans la vidéo OG, tandis que Taehyung arborait le désormais célèbre gilet vert et un pantalon évasé comme on le voit dans la vidéo musicale Dynamite. Le rappeur et le chanteur ont fait irruption dans les mouvements emblématiques de la chanson devant une voiture rétro bleue.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Taehyung et Hoseok ont ​​fait le défi de danse «Dynamite»! https://t.co/gPO69i664m#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/iUkTgh1AUw – BTS sur TikTok (@_btsontiktok) 17 septembre 2020

J-Hope et V ont rejoint RM, Jin, Suga, Jimin et Jungkook pour jouer sur la chanson pour la populaire émission de talents. Le septuor a été vu sur un plateau avec de nombreux éléments américains. Cela comprend une station-service, un dîner, une rue encastrée d’étoiles ressemblant au Hollywood Walk of Fame, un camion de crème glacée, un théâtre et plus encore. Si vous n’avez pas encore regardé la performance, regardez-la ci-dessous:

Qu’as-tu pensé de la performance? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous. Restez à l’écoute de Pinkvilla pour plus de mises à jour.

LIRE AUSSI: Les membres de BTS portent des diadèmes et des écharpes pour célébrer le jalon Hot 100: ressemblons-nous au chanteur du Billboard No1?

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération