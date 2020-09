S’exprimant lors d’un panel organisé vendredi dans le cadre du Venice Production Bridge, la section de l’industrie du Festival du film de Venise, un trio de poids lourds de l’industrie a fait valoir que, pour maintenir la compétitivité du secteur du cinéma et de la télévision continentale dans une période marquée par le changement et les troubles, la Commission européenne devrait libérer des capitaux pour le secteur et développer une plate-forme partagée de VOD par abonnement.

Le panel, intitulé «Fostering Recovery and Building Resilience: Audiovisual as a Key Industry for Europe’s Growth», et organisé par le European Film Forum, a débuté par les remarques du président de la Biennale Roberto Cicutto, du commissaire européen aux marchés intérieurs, de Thierry Breton et de l’Italien. secrétaire d’État à la culture, Anna Laura Orrico.

Cicutto a commencé par insister sur la nécessité de coopérer, suivi par Breton, qui a évoqué en termes généraux les projets de la Commission européenne pour restaurer la confiance des consommateurs tout en développant de nouveaux publics; Orrico a complété le premier groupe de haut-parleurs en mettant l’accent sur les 350 millions d’euros (414 millions de dollars) que le gouvernement italien a alloués aux crédits d’impôt à la production dans son dernier projet de loi de relance économique.

Puis les panélistes Laurence Herszberg, directrice générale de la série télévisée Series Mania, Jan Mojto, directeur général des sociétés de financement et de vente de films et de télévision Beta Film et Beta Cinema, dont la première de «Nowhere Special» (photo) est à Venise, et Mario Gianani, PDG de la société de production Wildside, a pris la parole – numériquement, bien sûr – et n’a tiré aucun coup de poing en poussant la Commission européenne à une intervention plus robuste.

«C’est que l’industrie est plus qu’une simple culture», a déclaré Gianani. «C’est comme la santé, l’éducation, la défense. L’importance stratégique de notre entreprise est [vast]. »

Le producteur à l’origine de projets croisés comme «The Young Pope» et «My Brilliant Friend», qui ont connu du succès dans le monde entier, Gianani a fait valoir que pour être compétitifs sur la scène internationale, les acteurs européens devaient avoir la possibilité de se développer.

«Nous avons besoin de politiques qui permettent aux petits producteurs d’être plus ambitieux qu’auparavant», a-t-il déclaré. «Nous ne demandons ni protection ni assistance; nous avons besoin d’un accès plus facile aux lignes de crédit pour développer [on the same scale] en tant que producteurs américains. »

Selon Gianani, un accès plus facile au crédit permettrait aux acteurs européens de se développer afin d’attirer des talents internationaux, tandis que de nouvelles politiques permettant à ces producteurs une plus grande participation aux bénéfices de la propriété intellectuelle aideraient à financer cette expansion.

Herszberg a fait écho à ces questions d’échelle. «Nous avons besoin de solutions au niveau européen», a-t-elle déclaré. Notant que le plan de relance de 750 milliards d’euros (888 milliards de dollars) de l’UE serait divisé État par État, Herszberg a plaidé pour une action plus coordonnée à l’échelle du continent. «Si nous continuons à travailler au niveau de l’État», a déclaré Herszberg, «nous perdrons toutes nos forces.»

Les trois participants ont convenu qu’un point d’accès unique, SVOD, ferait partie intégrante du maintien de la compétitivité de l’industrie et ont partagé des points de vue différents sur le rôle que les commissaires européens devraient jouer dans ce projet.

«La plate-forme ne pouvait pas venir de l’État, ni de la Commission européenne», a déclaré Mojto. «Cela devrait venir d’initiatives privées; il doit venir du marché. Au niveau de l’UE, ce dont nous avons besoin, ce sont les conditions et le soutien d’un tel projet. “

Herszberg s’est appuyé sur cette idée. «Nous devons construire un réseau de [private actors] qui veulent travailler ensemble », a-t-elle concédé. «Et le gouvernement peut y contribuer en finançant une telle initiative.»