ALERTE SPOILER: Ne lisez pas si vous n’avez pas vu «Antebellum», désormais disponible sur PVOD.

Les cinéastes Gerard Bush et Christopher Renz ne craignaient pas d’aller trop loin avec «Antebellum», leur histoire sinueuse d’une femme noire contemporaine, une esclave vivant dans une plantation brutale du sud et la façon dont leurs destins sont entrelacés. En fait, on pourrait soutenir que c’était leur intention.

«Je pense que nous sommes dans cet endroit où l’art est surveillé de telle manière que la puissance du médicament qui doit être administré est grandement diluée. Bon art, notre art est destiné à activer et déclencher », a déclaré Bush à Variety peu de temps avant la sortie du film. «Je préférerais que vous soyez déclenché dans la sécurité de votre propre maison et mis en action, que pour que cela se produise dans la réalité et que nous continuions à vivre dans un stand de tir en plein air.»

Janelle Monáe incarne à la fois Veronica (sociologue et oratrice) et Eden (esclave) dans le film, qui s’ouvre sur la citation de William Faulkner: «Le passé n’est jamais mort. Ce n’est même pas passé. La durée de près de deux heures du film médite sur cette idée – examinant comment le passé influence le présent et où ils se croisent. La torsion de la chronologie du film survient environ aux deux tiers du film, lorsque le public découvre que Veronica et Eden sont en fait la même personne, car la sociologue est kidnappée par des suprémacistes blancs qui la forcent, ainsi que d’autres Noirs, à entrer dans la modernité. – l’esclavage de jour. Mais la dernière torsion explique comment l’atrocité n’a pas été détectée. Dans les scènes de clôture du film, il est révélé qu’Eden et le reste des «esclaves» sont retenus captifs dans les coulisses d’un parc de reconstitution de la guerre civile.

«Le fait que ce soit le jour actuel était vraiment le but de ce que nous essayions de dire dans le film», a expliqué Bush, en désignant le titre du film et sa référence directe à la période précédant la guerre civile américaine.

Et avec le début du film au milieu des manifestations mondiales contre l’injustice raciale, il a poursuivi: «Ce que je trouve particulièrement effrayant à propos de ce moment [in history] c’est qu’il est si prémonitoire que cela ressemble à un préambule; cela ressemble à un précurseur en ce moment même où nous vivons une autre guerre civile.

Les cinéastes, qui passent par Bush + Renz, ont ensuite expliqué comment «Antebellum» était l’occasion de présenter une image vraiment terrifiante – et trop imaginable – de l’injustice raciale et de faire en sorte que le public parle du sujet longtemps après le générique .

«C’est tellement drôle de voir ces réactions du public de test», se souvient Renz. «Parce que vous obtenez des gens qui disent: ‘Je savais ce qui se passait depuis la première citation à l’écran.’ Et puis d’autres qui ont compris plus tard que nous pensions qu’ils le pensaient. Mais il était important dans ce premier acte de bien ancrer le spectateur dans ce monde, mais aussi de poivrer des œufs de Pâques partout – le film est évidemment très différent sur la deuxième montre.

Les producteurs Sean McKittrick et Raymond Mansfield (dont QC Entertainment a également produit «Get Out» et «Us») ont déclaré à Variety qu’ils étaient très enthousiasmés par la perspective que les gens veuillent discuter du message du film «bon ou mauvais».

«Lorsque nous étions même en train de passer par le processus de test, l’une des questions posées aux groupes de discussion était:« Pensez-vous que cela pourrait réellement arriver? », Se souvient McKittrick. “Et c’était 100% oui du public.”

«Indépendamment du sexe, du sexe, de l’âge, de la race, 100% des participants au groupe de discussion ont levé la main, ce qui était surprenant», a déclaré Mansfield, comme le conclut McKittrick. «C’était surprenant et pas surprenant étant donné l’état actuel du monde. Vous savez, c’est surprenant dans le sens où vous êtes choqué, en colère et un peu triste; mais pas surprenant [if you] allumez le téléviseur et regardez les informations pendant 20 minutes. “

Expliquant pourquoi ils voulaient diriger le film – et ses cinéastes, qui font leurs débuts en tant que réalisateur avec «Antebellum» -, Mansfield a déclaré: «Ce que nous recherchons toujours, ce sont des voix originales, des perspectives différentes et des films que nous n’avons jamais vus auparavant. Et nous n’avions pas encore vu ce film. Et donner l’occasion à quelqu’un comme Janelle d’incarner cela, se sentir important et puissant et quelque chose dont nous voulions faire partie. Il y avait aussi d’autres thèmes qui se démarquaient vraiment, [like] ce que vous enseignez à vos enfants dure depuis des générations. »

Pour la part de Bush + Renz, le duo de réalisateurs n’était pas trop inquiet de la réaction à la prémisse du film lors de la présentation du concept aux studios (le film est distribué par Lionsgate) ou aux bailleurs de fonds.

«Je pense que Christopher et moi avons été très chanceux en ce sens que nous n’avons pas été confrontés à l’idée que nous devions vendre quoi que ce soit. Nous sommes des artistes, et nous sommes allés à ces réunions et à ces conversations [with studios] avec la mission d’identifier un véritable partenaire », a expliqué Bush. «Nous savions que les gens voudraient se lancer dans des affaires avec nous et raconter ce genre d’histoires, mais peut-être pas comme nous l’avions prévu.»

Il a poursuivi: «Ce que nous recherchions vraiment, c’était ce partenaire qui était prêt à tenir la distance. Donc, nous les interviewions autant qu’ils nous interviewaient.

«Et nous avons été si chanceux que vous le savez, plusieurs studios étaient enthousiasmés par ce projet. Et nous avons donc pu en quelque sorte déterminer quel studio nous permettrait d’afficher ce script à l’écran sans être édulcoré », a ajouté Renz.

Et finalement, a expliqué Bush, «Antebellum» est censé être plus qu’un simple récit «opportun». L’intrigue du film est un avertissement au public et un rappel que nous devons examiner notre passé afin de l’empêcher de continuer dans notre avenir.

«Je pense que nous devrions tous réfléchir attentivement à ce point d’inflexion actuel dans l’expérience de la démocratie américaine», a-t-il déclaré. «Jusqu’à ce que nous puissions arriver à cet endroit, où nous pouvons construire une base plus équitable pour tout le monde, ce qui signifie que nous devons cesser de mentir sur le passé, nous devons arrêter de nous mentir sur le passé.»

«Nous devons y faire face. Et nous devons faire face au fait que le pays a été construit sur le dos de corps volés et de main-d’œuvre gratuite », a-t-il poursuivi. «Et quand nous pouvons le faire, nous avons alors la possibilité d’entrer et d’avoir des conversations vraiment significatives sur ce que nous ferons ensuite.»