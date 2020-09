Les réalisateurs et producteurs derrière le film «Synchronic», qui devrait sortir le 23 octobre, se sont prononcés pour encourager les gens à ne pas voir le thriller dans les cinémas en salle en raison de la pandémie COVID-19 en cours.

Aaron Moorhead, le co-réalisateur du film, a publié vendredi une déclaration sur son Instagram qui a également été signée par le co-réalisateur Justin Benson et le producteur David Lawson. Bien qu’ils aient dit qu’ils attendaient avec impatience la sortie du film dans les ciné-parcs et les services de vidéo à la demande, ils ne croient pas qu’il soit sûr d’assister à un cinéma intérieur.

«En raison d’arrangements de distribution qui sont hors de notre contrôle, la sortie de« Synchronic »dans les ciné-parcs et les salles de cinéma a été confirmée pour le 23 octobre. Mais nous voulons être très clairs: au moment d’écrire ceci, nous n’irions personnellement pas dans un cinéma intérieur, nous ne pouvons donc pas vous encourager à le faire », indique le communiqué. «Pour nous, il ne s’agit pas seulement de se sentir en sécurité dans un théâtre, il s’agit également de la communauté scientifique indiquant que les espaces clos comme les cinémas sont toujours un risque de propagation du COVID-19 à d’autres.

Bien que de nombreux théâtres intérieurs soient restés fermés pendant l’ampleur de la pandémie, des chaînes comme AMC, Cinemark, Marcus Theatres et Regal Cinemas ont lentement commencé à rouvrir dans tout le pays. Malgré une date de sortie fin octobre, il est probable que la menace COVID-19 restera omniprésente aux États-Unis, et de nombreux films ont retardé leurs dates de sortie. Le très attendu «Wonder Woman 1984» a repoussé sa date de sortie à Noël, après avoir été reporté au 2 octobre, trois semaines avant «Synchronic».

«Si vous allez le voir dans un cinéma intérieur, veuillez respecter toutes les directives. Nous aimons et manquons l’expérience théâtrale, alors travaillons ensemble pour arrêter la propagation du virus », a conclu le post. «Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui regardent nos films, ainsi qu’à tous ceux qui y ont travaillé, et nous souhaitons que vous restiez tous en aussi bonne santé que possible en ces temps sans précédent.»

«Synchronic», un film d’horreur et de science-fiction, créé pour la première fois en 2019 au Festival international du film de Toronto. Mettant en vedette Jamie Dornan et Anthony Mackie, l’intrigue suit deux ambulanciers paramédicaux de la Nouvelle-Orléans dont la vie est changée à jamais par une drogue qui cause des morts horribles.

Lisez l’article complet ci-dessous.