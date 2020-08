Les cinémas Australian Openair ont annoncé une collaboration spéciale avec Disney + pour montrer un certain nombre de films classiques dans des lieux à Sydney, Brisbane et Melbourne ce printemps.

Brisbane – Northshore Riverfront Event Space – 17 septembre au 18 octobre

Sydney – Bankwest Stadium, Parramatta – 22 octobre au 15 novembre

Melbourne – Dates et lieu à annoncer

Les films présentés incluent Up, Black Panther, The Lion King, Star Wars: Rise Of Skywalker, 10 choses que je déteste à propos de vous et bien d’autres.

Avec des soirées à thème spéciales, les lundis Marvel, les mercredis Star Wars, les jeudis Throwback, les vendredis des fans, les samedis chantants et les dimanches Pixar.

Les événements comprendront une technologie audiovisuelle de pointe et un système de commande de codes QR entièrement sans contact, pour assurer la sécurité des personnes.

Les billets sont en vente maintenant pour Brisbane, avec Sydney et Melbourne à venir. Les billets sont au prix de 42 $ pour chaque voiture avec 2 personnes, 52,75 $ pour les voitures de plus de 3 personnes. Et il y a des doubles présentations spéciales au prix de 73,41 $ pour une voiture avec 2 personnes, ou 84,51 $ pour une voiture de plus de 3 personnes.

Souhaitez-vous aller à un Disney + Drive-In?

