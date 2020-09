Les coupes dans les fonds de soutien aux créateurs rendront le chemin plus difficile pour les jeunes cinéastes

▲ Cadres des films Huachicolero, à gauche, et Polvo, à droite.

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mardi 15 septembre 2020, p. 6

Élever un projet et sortir leurs films sont les batailles que les cinéastes livrent.

Edgar Nito, José María Yazpik, David Zonana, Carlos Lenin et Axel Muñoz Barba, nominés pour le prix Ariel pour leurs premiers opéras, ont évoqué le processus de création de leurs films Huachicolero, Polvo, Mano de trabajo, La paloma y el lobo et Noches de Juillet, respectivement. Le prix sera remis lors d’une cérémonie qui se tiendra le 27 septembre.

Les réalisateurs ont réfléchi sur les coupes budgétaires et l’extinction des fonds pour soutenir les créateurs.

Yazpik a regretté: nous nous sommes battus tous les six ans contre les coupes depuis que ces fonds existent. Ceux qui sont au pouvoir, la première chose qu’ils veulent attaquer et diminuer, c’est la culture, car c’est ce qui sensibilise les gens et, apparemment, les dirigeants ne veulent pas exactement cela. Le secteur n’a jamais été une priorité et nous devons continuer à lutter, surtout en ce mandat de six ans où cela semble un mantra, que la première chose à finir est la culture. Sans ces soutiens, le cinéma national serait catastrophique.

Ces coupures, a souligné Lénine, vont rendre le chemin que les jeunes cinéastes devront parcourir plus difficile; les coupes dans la culture, en général, sont regrettables; Je comprends la crise, mais vous ne pouvez pas construire un pays avec des aspirations démocratiques s’il n’y a pas d’espaces culturels, de voix, de dialogues et d’art.

Questions diverses

Concernant les longs métrages nominés, les cinéastes s’accordent à dire qu’ils ont des thèmes différents, comme dans le cas d’Edgar Nito, qui a révélé un thème peu connu: le huachicol. C’était très intéressant, car grâce au manque de connaissances sur le sujet à l’époque, cela a suscité l’intérêt de ceux qui ont participé au film, qui a été produit avec peu de moyens et est indépendant, a expliqué le réalisateur.

Il a souligné que l’application de fonds de soutien à la post-production du film était d’une grande aide, qu’il envisage de sortir numériquement à la fin de l’année aux États-Unis.

David Zonana a commenté que faire ses débuts implique des difficultés: il faut casser la pierre et l’effort est plus grand; heureusement, j’avais de l’expérience en production, ce qui m’a beaucoup aidé; Le financement des créateurs m’a également aidé et ce serait triste si la possibilité d’y accéder était coupée pour de nouvelles voix.

À cette occasion, Yazpik a déclaré que le prix Ariel le considérait comme une célébration pour les créateurs, les interprètes et les producteurs qui maintiennent cette industrie en vie; j’espère qu’à l’avenir, être nominé ou gagner le prix représentera plus de visibilité auprès du public.

Sans aide, impossible de soulever une ceinture

Pour Polvo, qui a été libéré avant l’urgence sanitaire, nous avons également dû demander à la Fidecine, d’avoir accès à l’argent et de le faire; Heureusement, j’avais de l’expérience dans la production et le théâtre, mais je suis d’accord que sans le soutien, il est impossible de faire un film, qu’il soit moyen ou petit, car le coût est énorme.

Carlos Lénine, avec son film La Colombe et le loup, sait que les batailles se déroulent dans les théâtres et dans leurs processus d’exposition, mais il y en a d’autres, auxquelles nous ne renonçons pas, comme celui de dépeindre le niveau de diversité, de différents les peuples et les populations de notre vaste et complexe pays. Il est important de se battre pour être dans les salles et j’espère avoir la première commerciale en novembre.

La cérémonie des Arieles aura lieu le 27 septembre en format virtuel, via la page (FestivalOpen!) Https: //rumboalariel.amacc. Le public pourra visionner gratuitement 29 films (18 longs métrages et 11 courts métrages) sur les 46 nominés pour la 62e édition d’Ariel, du 10 septembre au jour de la cérémonie.