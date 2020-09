Les scénaristes derrière l’adaptation de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, ils vont oser avec une autre propriété intellectuelle extrêmement ambitieuse: « La trilogie des trois corps », également connu sous le nom de «La mémoire du passé sur Terre». Une fois de plus, le couple créatif pariera sur la science-fiction, bien que cette fois ils se tournent plus vers l’espace extra-atmosphérique que vers l’époque médiévale, et ils le feront sous la protection de Netflix, la plate-forme avec laquelle ils ont un accord de développement.

David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de «Game of Thrones»

«La trilogie Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons jamais lue: elle transporte les lecteurs des années 1960 jusqu’à la fin des temps, de la vie sur notre minuscule planète bleue aux extrémités de l’univers. Nous sommes impatients de travailler au cours des prochaines années pour porter cette épopée à l’écran.», Ont déclaré Benioff et Weiss dans le communiqué de presse de Netflix.

Ensemble avec eux travaillera main dans la main Alexander Woo, scénariste de «True Blood» et «The Terror», qui participera activement à l’adaptation. En outre, le projet a également a recruté comme producteurs exécutifs Rian Johnson («Breaking Bad», «Daggers in the back») ou Rosamund Pike («Lost»), qui participent à travers leurs propres sociétés, T-Street et Primitive Streak, en collaboration avec Plan B et les responsables des droits de la saga littéraire chinoise.

Contact interplanétaire

« Bien que le point de départ ne soit pas nouveau –l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre-, la capacité de l’auteur chinois Liu Cixin à combiner science et fiction rend sa vision du futur et son contact avec les extraterrestres beaucoup plus réalistes que dans les autres œuvres de science-fiction que j’ai lues « , déclare Peter Friedlander, vice-président de Original Series de Netflix, sur le potentiel en tant que fiction télévisée de cette trilogie de romans acclamée, qui montre le contact entre une astrophysicienne de la Terre et son homologue d’une autre planète.