Le 11 septembre, Netflix présentera sa première série animée originale produite en Espagne «The Idhun Chronicles», adaptée de «The Resistance», les premiers volumes de romans à succès YA des écrivains Laura Gallego et Andrés Carrión.

Allumant un groupe de résistants exilés de leur monde natal où les dragons et les licornes sont monnaie courante et la magie est la loi du pays, le groupe doit rebondir entre la Terre, Idhun et une DMZ mystique appelée Limbhad, tout en évitant les assassins dangereux et en tentant de renverser. un nécromancien despotique.

L’animation a été dirigée depuis la ville de Vitoria-Gasteiz, dans le nord de l’Espagne, au Pays basque, par une équipe de professionnels dirigée par la première dame espagnole de l’animation Maite Ruiz de Austria, deux fois lauréate du prix Goya de l’Académie espagnole du meilleur long métrage d’animation. L’équipe a travaillé pendant près de deux ans et demi pour donner vie aux livres.

“The Idhun Chronicles” est produit par Zeppelin, une société du groupe Banijay qui se fait une niche après avoir récemment produit la première série animée originale de Movistar Plus “Virtual Hero”, basée sur une adresse IP du célèbre influenceur madrilène Rubius.

Variety a rencontré Ruiz de Austria et le producteur Pilar Blasco avant la première de la série le 10 septembre.

The Idhun Chronicles Saison 1 Metro Crédit: Netflix

Il s’agit de la première série animée de Netflix en Espagne, mais y avait-il d’autres pays impliqués?

Blasco: Il s’agit d’une collaboration entre studios, comme c’est souvent le cas ici en Espagne où nous n’avons pas les grandes installations industrielles pour animer autant de productions majeures. La série est née à Vitoria, qui entretient depuis longtemps des relations de travail avec des entreprises du monde entier, d’autant plus importantes avec la pandémie. Pour cette production, nous avions des personnes travaillant à Barcelone, Valence, Singapour, Los Angeles, Japon, Corée et Canada.

Organiser une équipe dans tant de pays a dû être une proposition unique et je suppose difficile pour vous Maite.

Ruiz: Cela fait deux ans et quatre mois de dur labeur mais de travail gratifiant. Nous devions toujours planifier les choses dans notre journée autour d’autres fuseaux horaires. Ce fut une expérience merveilleuse et surtout j’ai apprécié l’opportunité de travailler avec autant de merveilleux professionnels. J’ai tellement appris, et pour moi, c’était extrêmement satisfaisant.

Votre histoire est internationale, vos équipes d’animation étaient internationales et la série est présentée en première sur l’une des plateformes de streaming les plus lointaines au monde. Cela a-t-il influencé vos décisions créatives? Pensiez-vous à un public mondial en travaillant sur cette série?

Ruiz: Quand j’ai lu pour la première fois «The Idhun Chronicles» il y a des années, j’en suis tombé amoureux. Sur la série, j’ai eu la chance de travailler avec Laura Gallego, ce qui en tant que fan était comme un rêve devenu réalité. C’est une longue façon de dire que d’abord et avant tout, nous l’avons fait pour les fans de «Idhun».

Cependant, bien que les livres soient un phénomène énorme en Espagne et dans plusieurs autres pays, il y a encore plus de gens qui seront exposés à l’histoire pour la première fois à travers la série. Nous avons donc toujours pensé à ces nouveaux fans. C’est une histoire honnête avec des personnages très humains que nous croyons que tout le monde, n’importe où, peut apprécier.

Blasco: Et juste pour ajouter à ce que dit Maite, c’est une histoire de bravoure, qui ne pourrait pas être plus actuelle. Il s’agit de jeunes luttant contre le totalitarisme et luttant pour sauver la diversité de leur monde menacée par un régime dictatorial.

The Idhun Chronicles Saison 1 Fight Crédit: Netflix

Les fans des livres peuvent-ils avoir confiance que la série s’en tiendra aux histoires?

Ruiz: L’histoire est absolument fidèle aux livres. Et Dieu merci, nous avons fait cela en série parce que nous aurions dû beaucoup couper si cela avait été un film. Le fait que Laura Gallego écrive pour nous a vraiment tout gardé fidèle. Bien que je dirai qu’elle a ajouté des œufs de Pâques aux scripts pour que les fans des livres soient surpris. Mais tous les personnages et toutes les intrigues qui apparaissent dans le livre et dans la bande dessinée sont également dans la série.

Beaucoup a été fait de ceci étant la première production d’anime espagnole de Netflix et la première série animée. Qu’est-ce que cela signifiait du côté de la production? Comment a été l’expérience de créer une série pour Netflix et est-ce que cela diffère de ce que vous avez fait dans le passé?

Blasco: Netflix a un merveilleux catalogue de production d’anime, et je pense que c’est la seule plate-forme mondiale à l’heure actuelle qui parie clairement sur l’anime, qui est un genre en plein essor dans tous les pays, certainement en Europe et dans les pays hispanophones. Et l’expérience de travailler avec Netflix en tant que partenaire a été merveilleuse. Ils sont respectueux de la façon dont nous faisons les choses et toujours disponibles pour discuter. Dès le début, ils étaient si ouverts lorsque nous avons proposé une adaptation anime de cette IP. John Derderian a parié sur nous, mais dès la première minute, il était à 100% à bord de Tokyo. Nous lui devons beaucoup, à Takeo Takahasi, notre directeur de production Netflix au Japon, et à Arturo Díaz et Diego Avalos, nos producteurs Netflix en Espagne.

Ruiz: De mon point de vue, tout était très organique et tout simplement naturel. Nous n’avons jamais eu l’impression que Big Brother nous regardait toute la journée, mais plutôt que nous étions tous une seule équipe, aidant, partageant des opinions et essayant tous de fabriquer le meilleur produit.

L’affiche des Chroniques d’Idhun Crédit: Netflix