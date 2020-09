Les critères de race, de diversité et de genre régiront le choix du meilleur film pour l’Oscar

Lors de la 89e cérémonie de ces récompenses, en 2017, marquée par une erreur.

Dans un changement historique, les Oscars sont guéris de la peur concernant la question de l’inclusion des nominés pour le meilleur film de sa 96e édition, qui se tiendra en 2024.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé de vastes réformes d’admissibilité pour cette catégorie afin d’encourager la diversité et la représentation équitable à l’écran et hors écran, en abordant le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité et le handicap. .

À partir de 2024, tous les films qui visent à remporter le prix le plus convoité de l’industrie exigeront un nombre minimum d’employés dans la distribution, la production et le personnel administratif des minorités ethniques très sous-représentées, ou aborderont directement des problèmes qui affectent ces communautés.

Les règles viennent après des années de critiques pour le manque de diversité parmi les membres de l’Académie et parmi les nominés et les lauréats des Oscars qu’ils sélectionnent.

Bien que l’Académie ait déjà pris des mesures pour diversifier ses membres, les nouvelles règles publiées mardi marquent un pari plus décisif pour remodeler la performance globale d’Hollywood.

Large représentation

Il a déterminé quatre normes de représentation large. Le premier, pour se conformer à la représentation à l’écran, indique qu’un film doit avoir au moins un personnage principal ou un personnage secondaire d’un groupe ethnique ou racial sous-représenté, ou qu’au moins 30% des rôles secondaires sont répartis entre au moins deux groupes parmi les groupes suivants: les femmes, le groupe racial ou ethnique, les membres de la communauté LGBTQ + ou les personnes ayant un handicap cognitif ou physique.

Le second traite du leadership créatif et de la composition de l’équipe de production. Pour répondre aux normes, un film doit avoir au moins deux postes de direction ou chefs de département appartenant à un groupe sous-représenté, et au moins l’un d’entre eux doit appartenir à un groupe racial ou ethnique sous-représenté; au moins six membres de l’équipe appartenant à un groupe racial ou ethnique sous-représenté, ou au moins 30 pour cent de l’équipe doivent appartenir à l’un de ces groupes.

Le troisième concerne les stages rémunérés et les opportunités de formation, ainsi que les opportunités de formation pour les travailleurs en dessous de la ligne. Le quatrième concerne la représentation au sein des équipes marketing, publicité et distribution.

Une autre règle indique que les studios et les distributeurs doivent avoir des stages rémunérés et des opportunités ouvertes aux minorités. L’Académie n’a pas encore dit comment elle réglementera ces directives.

Le prix du meilleur film, reçu par les producteurs du film, est pour lequel tous les membres de l’académie peuvent voter. Plus tôt cette année, South Korean Parasites a été le premier film non anglophone à remporter le prix.

Toutes les autres catégories de prix conserveront leurs conditions d’éligibilité actuelles, a noté l’Académie.

Catalyseurs pour un changement durable

L’ouverture devrait être élargie pour refléter la diversité de notre population mondiale dans la réalisation des films et le public qui les relie, ont déclaré David Rubin, président de l’Académie, et Dawn Hudson, directrice générale, dans un communiqué. Nous croyons que ces normes inclusives serviront de catalyseurs pour un changement essentiel et durable dans notre industrie.

L’année dernière, l’institution, qui était traditionnellement composée jusqu’à 70 pour cent d’hommes blancs, a ajouté 842 nouveaux membres – la moitié des femmes – et depuis 2016, l’année où plusieurs célébrités noires ont boycotté la cérémonie de remise des prix avec le # tag OscarTanBlanco, a cherché à se réformer pour maintenir sa pertinence pour une nouvelle génération.

Le formulaire d’inscription sera confidentiel et ne sera pas requis pour les candidats aux Oscars du meilleur film de 2022 et 2023.

Les normes ont été élaborées par un groupe de travail, dirigé par les gouverneurs de l’académie DeVon Franklin et Jim Gianopulos, avec les conseils de la Producers Guild of America, qui a pris en considération les normes de diversité utilisées par le British Film Institute et le Académie britannique du cinéma et de la télévision.

Les changements n’affecteront pas non plus les 93e Oscars, bien que l’Académie ait dû faire quelques ajustements, en raison des effets de la pandémie sur l’industrie cinématographique, notamment le report de la cérémonie de deux mois, jusqu’au 25 avril 2021, et permettre aux films diffusés sur les services de streaming de concourir pour le prix de la meilleure image.