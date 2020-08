Les délices de Chiquis Rivera, partagez les recettes de sa cuisine | Instagram

Comme vous le savez bien, Chiquis Rivera a subi un régime rigoureux, grâce à elle et à plusieurs heures de gym, elle a réussi à avoir une silhouette exquise, c’était grâce à sa chaîne de Youtube Chiquis Online dans lequel il a partagé un recette de cuisine que vous pourrez déguster si vous avez envie de délicieuses tostadas au poulet.

La fille des disparus Jenni Rivera Il consomme beaucoup d’aliments biologiques, il dit que malgré son prix un peu élevé, il préfère dépenser pour cela plutôt que pour d’autres choses insensées.

Chiquis épouse de Lorenzo Mendez Il a commencé par recommander que chaque fois qu’ils allaient cuisiner, ils se lavaient les mains, la recette qu’il partageait était des tostadas au poulet mais à la Keto.

Cela peut vous intéresser: il l’a presque laissé tomber! Chiquis Rivera ravit ses fans dans une serviette

Tout d’abord, vous vous demanderez à quoi fait référence le terme Keto, ce type de régime vise à réduire un certain apport alimentaire, à générer une situation où votre corps se sent similaire au jeûne, vous consommez moins d’aliments riches en protéines et en graisses, c’est pourquoi le bio est beaucoup consommé.

Bien que le chanteur admette ne pas suivre strictement le style de régime Keto mais fait tout son possible pour en rester à l’écart, Chiquis Rivera plutôt que de l’appeler un régime préfère l’appeler un style de vie.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bienvenue à Chi-KETO! Moi, Chiquis, je vous emmènerai dans ma cuisine pour vous montrer étape par étape comment cuisiner et / ou préparer de savoureux plats KETO que vous et votre famille apprécierez! « , A partagé Chiquis dans sa vidéo 2019.

Pour que vous puissiez préparer les délicieuses tostadas à la céto de Chiquis Rivera, vous devez avoir les ingrédients suivants prêts:

Mozzarella

Fromage frais

Laitue hachée

Avocat

Crème fraîche

sauce

Huile d’olive biologique

Poulet rôti

Sel et poivre

préparation

Chiquis a commencé par mettre de l’huile d’olive (elle l’utilisait en aérosol) dans une casserole, le pain grillé était fait avec du fromage mozzarella, elle a placé un peu de rond dans la casserole pour qu’elle cuit à feu doux pour qu’elle ne brûle pas, une fois fondue le fromage serait un peu moelleux et en forme de tortilla.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Vous devez faire attention à ce que votre fromage « tortilla » ne devienne pas trop gros. Vous devez faire attention à ce que le fromage ne se dilate pas tellement, quand il est très doré par le bas vous pouvez le tourner, il ne tombera pas en morceaux, soyez sûr.

Les haricots ont été remplacés par de l’avocat, il l’a placé dans un plastique, l’a écrasé, a ajouté du sel et un peu de poivre.

Vous devrez déchiqueter le poulet rôti, de préférence ce type de poulet car il ne contient pas de gras, il est doré avec celui que le poulet a déjà et il est généralement très juteux.

Une fois que vous avez tous les ingrédients prêts, vous devriez commencer à assembler votre pain grillé, vous y mettrez une couche d’avocat, Chiquis dit que plus vous utilisez d’avocat, mieux c’est, vous ajouterez le poulet de la quantité que vous considérez.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Plus tard, vous ajouterez la laitue, le fromage frais à votre goût, la crème sure et à la fin une sauce molcajete que vous avez préalablement préparée, et profitez-en!

En fait, préparer ce type de pain grillé à la céto est assez facile, et surtout divertissant, à plusieurs reprises, nous avons vu Chiquis partager des recettes ou sa façon de préparer certains aliments via son compte Instagram.

Il semble que cette nouvelle façon de prendre soin de notre corps soit devenue très populaire car la vidéo de Chiquis Rivera Cela date de l’année dernière et aujourd’hui, nous voyons le mot céto partout.

Récemment, la femme de Lorenzo Mendez Elle a partagé une vidéo sur Tik Tok où elle a été critiquée et grondée par son mari parce qu’il a placé une gomme derrière son oreille, dans laquelle quelqu’un voulait presque la manger plus tard, a partagé un conseil pour le faire.

Lisez aussi: Il l’a presque laissé tomber! Chiquis Rivera ravit ses fans dans une serviette