Thierry Fremaux du Festival de Cannes, José Luis Rebordinos de Saint-Sébastien et Carlo Chatrian de la Berlinale font partie des huit directeurs artistiques des principaux festivals de cinéma européens qui assisteront à la soirée d’ouverture de Venise.

La soirée inaugurale de la 77e édition du Festival du Film de Venise aura lieu le 2 septembre à Sala Grande (Palazzo del Cinema sur le Lido). Chacun des directeurs artistiques représentera la communauté des festivals de films en Europe et dans le monde.

Alberto Barbera, le directeur artistique de Venise, sera entouré de Chatrian, Rebordinos, Fremaux, ainsi que Lili Hinstin de Locarno, Vanja Kaludjeric de Rotterdam, Karel Och de Karlovy Vary, Tricia Tuttle du London Film Festival.

L’événement symbolique aura pour but de «réaffirmer l’importance de l’art du cinéma en tant que signe de solidarité envers l’industrie cinématographique mondiale durement touchée par la pandémie, et leurs collègues contraints d’annuler ou de reporter leurs festivals», a déclaré Venise dans une sortie.

Les huit réalisateurs monteront sur scène pour lire un document partagé soulignant la «valeur fondamentale du cinéma, ainsi que le rôle et l’importance des festivals dans le soutien et la promotion du cinéma du monde entier, et du cinéma européen en particulier», a déclaré Venise.

Venise a également déclaré que le rassemblement mettra également l’accent sur le rôle crucial que jouent les festivals pour mettre en valeur «le meilleur de la créativité des auteurs et des cinéastes», et devenir des «centres de culture, des lieux d’éducation au service des jeunes réalisateurs, des opportunités» ainsi que «Favorise la recherche et le débat (qui produisent) un dialogue indispensable avec le public et la société.»

Dans le contexte de cet événement, il y a eu quelques tensions entre les festivals cette année. Venise et Cannes avaient initialement discuté d’une forme d’alliance qui aurait permis que des films de la sélection officielle de Cannes soient projetés à Venise, mais les discussions ont échoué. En fin de compte, Venise ne présentera pas de films de la liste 2020 de Cannes. Saint-Sébastien, Toronto et Deauville font partie des festivals qui accueilleront des premières mondiales de films cannois.

Comme annoncé précédemment, Venise débutera avec «Lacci» de Daniele Luchetti. Cela marquera la première ouverture de Venise avec un film italien depuis plus de 10 ans. Cate Blanchett dirigera le jury de cette année.