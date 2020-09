DJs Víctor Porfidio et Cristhian Terán vont lever des fonds en raison du virus | Instagram

Grâce à une bonne cause, Victor Porfidio du DJ et Cristhian Teran prévoyez de collecter des fonds pour soutenir Venezuela en raison des ravages laissés par le pandémie.

Les deux artistes présenteront des spectacles dans le but que le public aide à la cause, profite de leur spectacle et aide certaines familles, pour qui les fonds contre le Covid-19.

Ce sera à travers des concerts virtuels qui raviront leurs adeptes et le public qui souhaite contribuer, les concerts de Victor Porfidio et Cristhian Teran (les deux DJ) avaient une durée d’environ trois heures, et ils étaient joués tous les samedis, cette activité débutera le 26 septembre.

La campagne s’appellera « Décennie pour le Venezuela », ce sera un très bon exemple pour certaines célébrités de faire de même pour différents pays qui ont été gravement touchés par la pandémie causée par le coronavirus.

Dans ce qui sera sûrement leurs concerts spectaculaires raviront les participants avec de la musique house et latine, ils seront diffusés de Miami, en Floride, aux États-Unis, à travers les studios Wynwood.

Avec le temps, il y a 10 ans on commençait à peine à chercher des opportunités dans les soirées de Caracas, dans les boîtes de nuit, dans les festivals scolaires … 10 ans se sont écoulés et je me souviens de chaque représentation comme si c’était hier. Fin 2019, je rencontre @djcristhianteran et le sujet de conversation se pose que 2020 serait une grande année, que nous fêterions 10 ans de carrière et que nous devrions visiter chaque endroit où nous nous présentons dans 10 ans (chaque ville et chaque pays). Nous avions quelque chose de prévu, des dates et des territoires possibles, cependant nous avons dû vivre la première pandémie de nos vies … Du coup SANS DATES DE SPECTACLES OU DE TOURNÉES DANS LE CALENDRIER, SANS SAVOIR QUOI FAIRE DES COMMUNIQUÉS MUSICALES … Nous avons décidé d’interrompre la mission et mesurer la force avec laquelle ce VIRUS arrivait … 7 mois plus tard, nous nous sommes rendu compte que cela était venu très dur, que cela avait coûté la vie à des proches, que la situation d’emploi des personnes de NOTRE INDUSTRIE était grandement affectée et le pire tout est que de nombreuses familles ont dû vivre LA PIRE EXPÉRIENCE DE LEUR VIE. Nous repensons notre objectif, ce n’était plus de jouer pour des milliers de personnes dans le monde, cette fois ce sera DE SOUTENIR LES PERSONNES LES PLUS NÉCESSAIRES AU VENEZUELA PAR COVID-19 ENSEMBLE AVEC TOUS LES VÉNÉZUELAINS DU MONDE. À partir du samedi 26 septembre, nous allons @decadaporvzla LIVE, via une plateforme numérique qui nous permet de lever des fonds pour le VENEZUELA . Nous prévoyons de vous consacrer 3h de LA MEILLEURE MUSIQUE tous les samedis! J’invite tous les Vénézuéliens du monde à rejoindre la campagne «VENEZUELANS QUE SUMAN» et «DECADA X VENEZUELA» @decadaporvzla ACHETER VOTRE BILLET à @decadaporvzla Merci à @vombagram @ighorvisual @djcristhianteran @sotanosiete @kotto_sushi pour avoir rejoint Je suis sûr qu’il y en aura BEAUCOUP PLUS! Un post partagé par Victor Porfidio (@victorporfidio) le 7 septembre 2020 à 17h16 PDT

« Ce sera la meilleure musique, accompagnée d’un excellent emplacement, et beaucoup d’énergie de notre part et de tous les talents, acteurs, athlètes et hommes d’affaires vénézuéliens qui ont rejoint cette cause dans le monde », a expliqué Víctor Porfidio, leader de Fondation Víctor Porfidio (VPF).

La Fondation Víctor Porfidio (VPF) est active depuis quatre ans, l’objectif est d’aider ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit des personnes en situation particulière ou des familles complètes qui vivent au Venezuela, ce sera à travers « les Vénézuéliens qui ajoutent » que les deux ainsi que la distribution de chacune des aides de ladite campagne.

Dans le cas où il y aurait des personnes intéressées à aider à la campagne et qui souhaitent rejoindre les spectacles que les DJ proposeront de n’importe où dans le monde, elles peuvent le faire via le lien suivant: http://tiny.cc/DecadaPorVenezuela

C’est le dj Victor Porfidio qui a une projection internationale incontestable et l’un des plus grands talents du marché latino-américain, en plus de son succès très prometteur, sa carrière qui a débuté à l’âge de 14 ans non seulement en tant que DJ mais aussi en tant que producteur.

Tout au long de sa carrière, il a eu l’opportunité d’être récompensé sept fois aux Pepsi Music Venezuela Awards, dont il a obtenu trois prix dans les catégories: « Artiste électronique de l’année » et « Chanson électronique de l’année ».

Un autre détail de sa carrière qui peut vous intéresser est qu’il a également eu l’occasion de partager la scène avec de grandes personnalités du milieu parmi lesquelles nous vous présentons une liste des célébrités de la musique électronique avec lesquelles Victor Porfidio collaboré.

David Guetta

Steve Angelo

Axwell / Ingrosso

Afrojack

Alesso

Dimitri Vegas et comme Mike

Luke décontracté

Danny Avila

Erick Morillo.

Tous les artistes ne peuvent pas se vanter de telles réalisations tout au long de leur carrière.

D’autre part, le DJ Cristhian Teran Il est originaire du Venezuela, le genre musical qu’il joue habituellement est celui de la musique du monde, qui a commencé sa carrière il y a 10 ans.

Depuis 2010, il a développé sa carrière dans différents pays, comme son Venezuela natal, ainsi qu’aux États-Unis, en Espagne et au Panama. Comme Víctor Porfidio, il a réussi à partager la scène avec de grandes personnalités du milieu, de la guilde des DJ du moment.

Il a également eu le privilège de musicaliser avec des artistes tels que:

Maluma

Oscarcito

Rauw Alexander

Lunay

Alexis et Fido

Anuel

Sech

Justin Quiles

Chino et Nacho

Lenny Tavarez

Archange

Le ghetto

Soyez assurés que le spectacle qu’ils proposeront sera de la plus haute qualité alors n’hésitez pas à soutenir leur noble cause ou, dans ce cas, rejoignez-la.

