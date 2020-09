Ceux d’entre vous qui ont hâte de voir quels goodies Tarsier Studios prévoit pour leur prochain Petits cauchemars II ont de la chance, car le développeur, avec l’éditeur Bandai Namco, a annoncé plusieurs versions du jeu disponibles. Il semble cependant y avoir un hic à l’heure actuelle: ce sont les versions européennes.

L’édition Day One du jeu comprend les éléments suivants:

Accès à la salle secrète des Nomes – Suivez les Nomes pour trouver ce casse-tête spécial dans le jeu et débloquer le chapeau des Nomes en récompense une fois terminé.

Mini-bande sonore numérique – Profitez d’une sélection de cinq morceaux de la bande originale de Little Nightmare II composée par Tobias Lilja.

La prochaine étape est l’édition TV limitée, qui comprend les éléments suivants:

Jeu complet – Disque Blu-ray sur PS4 et Xbox One, cartouche sur Switch, code Steam numérique sur PC

Coffret TV collector

Escape diorama – Figurine très détaillée de Mono et Six voyageant à travers les téléviseurs.

Bande originale de Little Nightmares II – La bande originale complète sur CD et téléchargement numérique, composée par Tobias Lilja des studios Tarsier.

Artbook – The Art of Little Nightmares II – Plongez dans la création de Little Nightmares II avec ce livre d’art de 56 pages rempli de croquis, d’illustrations et de décisions de conception par l’équipe artistique des Tarsier Studios.

SteelBook à collectionner

Autocollants exclusifs Little Nightmares II

L’édition TV comprend également les éléments numériques suivants:

Accès à la salle secrète des Nomes

Bande sonore numérique

Livre d’art numérique

Fonds d’écran et avatars numériques

Thème dynamique (version PS4 uniquement)

Enfin, vous avez un bonus de précommande, où si vous précommandez et achetez une édition de Little Nightmares II, vous recevrez un objet bonus numérique gratuit sous la forme du «Masque Mokujin» (qui peut ou non être référence à la Tekken séries).

Little Nightmares II est prévu pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 11 février 2021, et pour PlayStation 5 et Xbox Series X plus tard en 2021.