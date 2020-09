Selon un rapport du Center for the Study of, les émissions originales en streaming de la saison télévisée 2019-2020 présentaient «substantiellement» plus de femmes en tant que protagonistes que d’émissions sur le câble ou diffusées.

Les femmes dans la télévision et le cinéma à l’Université d’État de San Diego.

Le rapport annuel «Boxed In» a révélé que 42% des programmes de streaming avaient «des protagonistes féminines uniques clairement identifiables», contre 27% des programmes câblés et 24% des émissions diffusées. L’étude, qui a suivi plus de 4100 personnages et plus de 4200 crédits en coulisses, a également révélé que les originaux en streaming étaient tout aussi susceptibles d’avoir un protagoniste féminin que des protagonistes masculins.

Il y avait plus de créateurs, réalisateurs, écrivains, cadres

les producteurs, les producteurs, les éditeurs et les directeurs de la photographie sur des programmes de streaming originaux que jamais, le pourcentage de réalisatrices travaillant sur la plus récente saison télévisée passant de 15% à 32% au cours de la saison 2018-2019. Les femmes directeurs de la photographie ont grimpé à 17% contre 3% la saison de l’année précédente.

«Les gains démontrent que les banderoles dépassent à la fois les réseaux de diffusion et les chaînes câblées en recrutant des femmes clés dans les coulisses et en racontant des histoires d’un point de vue féminin», a déclaré la directrice générale du Centre, le Dr Martha Lauzen.

Mais certains domaines restent fortement sous-représentés. Le pourcentage de personnages latins à l’écran est passé de 6% à 5% lors de la saison télévisée 2019-2020. Et dans le streaming, le câble et la diffusion, le pourcentage de personnages féminins dans les rôles parlants est passé de 45% à 43%.

Pendant ce temps, le pourcentage de personnages féminins noirs est passé de 17% à 20%, et le pourcentage de femmes asiatiques à l’écran a légèrement augmenté, passant de 7% à 8%. Et 66% des personnages féminins étaient blancs, contre sept sur 10 lors de la saison télévisée précédente.

Dans l’ensemble, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de jouer «des rôles personnels axés sur la vie, comme l’épouse et la mère», tandis que les hommes étaient plus susceptibles de jouer des rôles axés sur le travail, comme le chef d’entreprise.

L’étude, qui en est maintenant à sa 23e année, a révélé que dans les rôles clés des coulisses, 31% étaient des femmes – le même niveau que la saison dernière – et les émissions employaient un nombre «relativement faible» de femmes dans des rôles en coulisses, 63% des programmes embauchant cinq femmes ou moins à ces postes. Cela se compare à seulement 16% des émissions qui avaient employé cinq hommes ou moins.