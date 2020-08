L’actrice de Netflix et ancien joueur de hockey Valeri Bure a eu trois enfants: Natasha, Lev et Maksim Bure.

Natasha, 22 ans, suit les traces de sa mère et est une jeune actrice en herbe. La beauté blonde a crédité des rôles dans Home Sweet Home, Infinite, Forever et a même joué aux côtés de sa célèbre maman dans le film de vacances Hallmark Switched for Christmas.

Cependant, Natasha ne cherche pas à se fier au nom de sa mère. “Ayant une maman qui est très connue dans l’industrie du divertissement et en particulier dans le domaine du théâtre, je veux obtenir des conseils et je veux qu’elle soit impliquée”, avait-elle précédemment déclaré à Entertainment Tonight. “Mais il y a aussi un moment où j’ai un peu besoin d’aimer voler mes ailes et voler tout seul.”

Outre sa carrière d’actrice, Natasha est également une influenceuse à succès sur les réseaux sociaux. Elle compte actuellement près de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui donne aux fans un aperçu de sa vie quotidienne. Elle compte également plus de 500 000 abonnés sur Instagram.

