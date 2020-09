Le 28 août, le monde a été secoué par une nouvelle extrêmement triste que personne n’a vue venir bien, Chadwick Boseman, l’acteur qui a joué Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel, décédé à 43 ans. Ce qui a choqué tout le monde, c’est que Il combattait le cancer du côlon pendant quatre ans pratiquement en silence, et à la surprise de beaucoup, il a continué à tourner dans de grandes productions.

Puisque cela était connu, le monde du divertissement s’est arrêté pendant quelques secondes pour consacrer beaucoup de messages émotionnels l’acteur que nous avons récemment vu dans Da 5 Bloods de Spike Lee pour Netflix. Des chiffres comme Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Pratt, Don Cheadle et Brie larson jusqu’à ce que Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Mark Hamill, Gael García Bernal, Ice Cube, le directeur Jordan Pele et le rappeur Chance le rappeur entre autres, ils ont pleuré leur perte.

Le monde se souvient de Chadwick Boseman et des manifestations contre le racisme systémique

Ils n’étaient pas les seuls à se souvenir de Chadwick Boseman et à l’honorer comme il le mérite. L’écrivain et stratège politique américain, Maya Rupert, organisé via son compte Twitter, au lendemain de la mort de l’acteur, une soirée pour voir tous ensemble Black Panther, l’un des personnages les plus importants de toute sa carrière et que beaucoup considèrent comme pertinent en ces temps de lutte contre le racisme.

Comme vous vous en souvenez, 2020 en plus d’être marqué par le coronavirus, Aux États-Unis et dans une grande partie du monde, le mouvement Black Lives Matter s’est relancé à la suite de l’assassinat de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans asphyxié par un policier (nous vous en dirons plus ici). Depuis, des milliers de personnes dans le pays voisin et dans différents pays sont descendues dans la rue pour protester contre la brutalité policière.

Ils ont été rejoints par des protestations sur les cas de Breonna Taylor et Jacob Blake. Le premier est mort au milieu d’une fusillade lorsque la police de Louisville, dans le Kentucky, est entrée chez elle par erreur, déclenchant une fusillade entre les policiers et le petit ami de la jeune femme. Le plus récent est celui de Jacob Blake, qui Il a été blessé après avoir été abattu quatre fois par un officier du Wisconsin Et jusqu’à ce moment, l’homme est hospitalisé et les blessures auraient pu entraîner une paraplégie.

Les enfants lui rendent hommage en organisant des funérailles pour Black Panther

Chadwick Boseman avec le personnage du roi T’Challa de Wakanda a été une source d’inspiration pour la communauté afro-américaine, qui s’est enfin senti bien représenté dans les films de super-héros, en particulier dans l’univers Marvel. Black Panther a été le premier film du studio à mettre en vedette une personne noireEn outre, les messages que Boseman a transmis à chaque cérémonie de remise des prix sur le racisme étaient très importants et l’ont catapulté comme une véritable figure.

Mais sans aucun doute cette influence a été présente dans les nouvelles générations, parce que les petits le prennent comme une idole au-delà de la fiction. C’est pourquoi avant la mort de l’acteur, des milliers d’enfants de partout sur la planète se souviendront de lui comme du héros qu’il était pour eux tous.

En rassemblant tous les chiffres qu’ils ont des Avengers, vous savez, Hulk, Iron Man, Captain America, Thor et plus, avec plus de DC, les plus petits ils ont organisé des funérailles pour Black Panther. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé ces images sur les réseaux sociaux où évidemment, on pouvait les voir très attristés par la mort de Chadwick.

MON BÉBÉ GARÇON ET LES AVENGERS TENANT UN MÉMORIAL POUR LA PANTHÈRE NOIRE❤💪🏾 # Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig – King Westbrook (@ KingWestbrook7) 29 août 2020

Mon fils et les vengeurs pleurant la perte de Chadwick Boseman / Black Panther pic.twitter.com/OHrMHRYENk – Bryant T.Marks (@DrBryantMarks) 30 août 2020

Cet enfant et ses petits Avengers ont eu des funérailles pour Black Panther 😢 [FB: Kristin News] pic.twitter.com/W1QW3eiyDI – capitaine ⍟ (@iamgeekingout) 30 août 2020

Des parents du monde entier ont partagé des photos de leurs enfants rendant hommage à l’acteur Chadwick Boseman, beaucoup posant aux côtés de figurines Marvel Universe et faisant le salut «Wakanda Forever». https://t.co/hCD4j5QPK8 pic.twitter.com/ZjnubhpdvV – ABC News (@ABC) 31 août 2020

Marvel a également dédié une vidéo émotionnelle à Chadwick

Le président de Marvel Studios, Kevin Faige, a partagé une déclaration sur la mort de Chadwick Boseman. Selon NME, dans son message, l’esprit derrière le MCU Il a parlé de l’importance de cet acteur dans les films de super-héros et de son influence sur des milliers de personnes à travers le monde:

«Le décès de Chadwick est absolument dévastateur. Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il a incarné de nombreuses personnes incroyables dans son travail, et personne de mieux que lui pour donner vie à ces grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que quiconque qu’il représentait. Désormais, il prend sa place à leurs côtés en tant qu’icône de ces temps de contestation.

De plus, il y a quelques heures, ils ont partagé une vidéo des coulisses du tournage de Black Panther et des bandes Avengers où Chadwick est apparu, tandis que des acteurs aiment Michael B.Jordan, Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Lupita Nyong’o et bien d’autres parlent de tout ce qu’il a apporté à l’univers Marvel, en terminant par une phrase qui en fera pleurer plus d’un: «vous tu seras toujours notre roi ».

Un artiste a fait une pièce en l’honneur de l’acteur

Comme si ça ne suffisait pas l’art a également réagi au décès de Chadwick Boseman. Peintre sénégalais Boubou –Qui est reconnu dans le monde entier pour créer des œuvres spectaculaires en utilisant ce qu’il a entre les mains– Il lui a dédié une peinture en utilisant seulement quelques roses et en combinant différentes peintures pour avoir des nuances telles que le noir, le gris et le blanc.

À travers une vidéo publiée sur Twitter, On peut voir comment Boubou a peint l’acteur qui a donné vie à l’un des héros les plus importants de Marvel, précisant que son influence allait au-delà des films, les gens la considèrent comme une icône qui les représente et que personne ne peut jamais changer.