Les épouses mortes de Christopher Nolan Films classés

Christopher Nolan a peut-être un problème. Comme beaucoup d’entre vous le savent probablement, Nolan est l’un des plus grands cinéastes de cette génération grâce à des films tels que Le Chevalier Noir, Début, Mémento, et Le prestige, entre autres. L’homme fait des films sombres de la taille d’un blockbuster qui défient l’esprit, le corps et l’âme.

Et pourtant, comme Sherlock Holmes le proclamerait (en quelque sorte), quelque chose se prépare. Dans chacun des films de Nolan se cache un motif continu: la femme morte. Aussi hargneux que Matthew McConaughey enlève sa chemise ou que Tom Hanks prend une fuite dans pratiquement tous leurs films, Nolan aime assassiner les épouses de ses protagonistes pour une raison ou une autre.

Ce n’est pas une critique. Comme indiqué, Nolan reste en tête de la liste des cinéastes extraordinaires, mais quelqu’un voudra peut-être vérifier sa femme Emma Thomas de temps en temps, car l’homme semble entretenir une sorte de vendetta sombre contre des épouses qui, si elle n’est pas contrôlée, peut conduire à quelque chose. vraiment sinistre …

Lis! Cependant, soyez averti: SPOILERS! (y compris pour Tenet)

Mémento

Memento’s tout le scénario découle de la mort de l’épouse du protagoniste. Dans ce cas, Leonard (Guy Pearce) regarde impuissant sa femme mourir devant lui lors d’une violente altercation qui le laisse avec une perte de mémoire à court terme. Leonard passe tout le film à rechercher le fils de Marlin, Nemo, le meurtrier de sa femme et le public essaie de se concentrer sur une intrigue racontée à l’envers – cela commence à la fin et revient au début. Sauf, rebondissement de l’intrigue: la femme de Leonard n’est pas réellement décédée des suites de l’incident, mais a plutôt péri après une surdose d’insuline administrée par Leonard lui-même – un événement dont nous sommes témoins deux fois avec deux femmes différentes! Cue la musique dramatique. Et quelqu’un vérifie qu’Emma Thomas n’est pas diabétique.

Début

Mallorie Cobb (Cottilard, encore une fois) hante les rêves de son mari Dom et est la seule chose qu’il doit surmonter au sens propre (et figuré) pour rentrer à la maison pour voir ses enfants. Pourquoi? Mal s’est suicidée, vous voyez, parce qu’elle pensait qu’elle était piégée dans un état de rêve et a décidé de se suicider en sautant du bord d’un immeuble. Bien sûr, elle apporte des preuves qui accusent Dom pour sa mort dans l’espoir qu’il choisira de sauter la prison et de sauter avec elle à la place, car les conjoints délirants sont enclins à le faire … Sauf que Dom ne saute pas. Au lieu de cela, il jette les enfants avec ses beaux-parents, part en Europe et part en vacances de rêve avec un emploi de rêve dans un endroit de rêve avec une équipe de rêve. En prime, il assassine son ex-luvah tous les jours dans une variété de scénarios généralement provoqués par son propre subconscient – et il n’a même pas à payer de pension alimentaire pour enfants!

Le prestige

Dans le magicien magistralement conçu de Nolan contre le magicien contre le magicien, Robert (Hugh Jackman) regarde impuissant sa femme (jouée par Piper Perabo) mourir de noyade parce que Michael Caine craint de casser du verre. Irrité par sa mort, l’ancien Logan se lance dans une quête pour assassiner Michael Caine par magie Alfred (Christian Bale), l’homme qu’il blâme pour sa mort. Ce qui suit est soit une plongée quasi satanique dans l’obsession alors que les deux magiciens tentent de détruire l’autre dans un film qui ne peut être décrit que comme «le film parlant le plus excitant depuis La conversation»; ou un rêve de fièvre sauvage impliquant Wolverine, David Bowie, Batman et les deux majordomes de Batman.

Oh, et juste pour marteler le motif de la mort de la femme, Nolan assassine également la femme d’Alfred, Sarah (Rebecca Hall), une fois qu’elle a découvert le secret de son acte. Un peu extrême? Peut-être, d’autant plus que le film veut qu’on soit heureux qu’Alfred (ou Borden?) Se retrouve avec l’enfant à la fin.

Le Chevalier Noir

Beaucoup de gens meurent Le Chevalier Noir, mais c’est la mort par explosion de Rachel Dawes en étant attachée à une chaise et en parlant à Harvey sur une radio qui laisse la plus grande impression principalement en raison de sa férocité et de sa brutalité. Vous pouvez dire: «Eh bien, Rachel n’est mariée ni à Bruce ni à Harvey, alors cela ne devrait pas compter.» Eh bien, juste avant d’aller au kablooey, Rachel promet d’épouser Harvey… alors, ça compte.

Batman commence

Vous ne pouvez pas vraiment blâmer celui-ci sur Nolan car le mythe de Batman tourne autour du meurtre macabre de ses parents – un moment que nous avons maintenant vu exactement 322 fois dans des bandes dessinées, des dessins animés et des adaptations cinématographiques. Cependant, il était toujours un peu étrange que Mme Wayne (Sara Stewart) ait reçu autant de lignes que Viggo Mortensen en Témoin, et disparaît de la mémoire plus rapidement que la mère biologique de Superman dans Homme d’acier – un film qui, par coïncidence, a également été produit par Nolan. Cependant, les deux pères de Supe sont morts dans celui-là aussi, alors peut-être pouvons-nous considérer cela comme un lavage.

Le chevalier noir se lève

Miranda Tate, alias Talia al Ghul (Marion Cotillard), mord le grand à la fin du film, mais sinon, les mères de tout le monde restent en vie. Bien que vous puissiez compter le «grand amour» de Ra’s al Ghul comme une autre mère qui succombe à l’obsession cachée de Nolan. La femme, vue brièvement, donne naissance à Talia al Ghul alors qu’elle se trouve dans The Pit of Dispair et meurt finalement des suites d’une émeute en prison. Sa mort, naturellement, est l’un des principaux catalyseurs des événements de Monte, et même Batman commence. Commencez-vous à voir un modèle?

Interstellaire

À la manière de Nolan, nous apprenons que la femme de Cooper est décédée d’un kyste cérébral… et c’est vraiment tout. En tant que tel, le beau-père fou de John Lithgow passe une bonne partie de son temps à traîner avec M. Cooper et ses collègues. dans un rôle presque aussi inutile que celui de Topher Grace. Son temps à l’écran ne vaut rien en ce qui concerne sa propre fille et pose la question: pourquoi un être humain sensé laisserait-il son beau-père vivre chez lui pendant une apocalypse de maïs?

Bien sûr, si la femme de Coop n’était pas décédée, il n’aurait peut-être jamais été un pilote imprudent et n’aurait pas volé dans l’espace. De toute évidence, laisser derrière lui un vieux beau-frère croustillant et quelques enfants est beaucoup plus facile que de laisser derrière lui l’amour de sa vie – un point très clair à la fin du film. Donc, dans un sens, sa mort a servi de catalyseur principal… eh bien, vous comprenez l’essentiel.

Principe

[AGAIN, SPOILERS!!!] Ok, donc une femme ne meurt pas techniquement Principe, mais il y a un moment où Kat (Elizabeth Debicki) est abattue par son mari violent Sator (Kenneth Branagh) avec une balle inversée qui commence à l’empoisonner avec des radiations. Sauf que le protagoniste (John David Washington) et Neil (Robert Pattinson) l’emmènent à travers le tourniquet de voyage dans le temps chose-a-ma-jig pour qu’elle et la balle reculent dans le temps, empêchant ainsi sa mort. Donc, il y avait de fortes chances qu’elle soit morte sans l’interférence du voyage dans le temps, ce qui signifie que Nolan pourrait devenir mou dans sa vieillesse. Peut-être y a-t-il de l’espoir pour Emma après tout!

Ce sont les faits, les gars. À vous maintenant de déduire ce que tout cela signifie! Nolan a-t-il un problème sérieux dont nous devons discuter? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!