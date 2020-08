.

Journal La Jornada

Mardi 25 août 2020, p. 8

New York., Les États-Unis ont vécu son premier week-end de véritable retour dans les salles de cinéma avec la réouverture des puissants réseaux AMC et Regal, mais les téléspectateurs n’ont fait un retour timide que dans un pays qui continue d’enregistrer plus de 40000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus.

Le réseau leader AMC a rouvert 100 salles la semaine dernière et prévoit d’en ouvrir 300 autres dans les deux prochains, tandis que Regal a également redémarré ses opérations vendredi mais n’a pas donné de chiffres.

La troisième chaîne du pays, Cinemark, avait entamé une réouverture progressive des activités le 14 août, activité qui s’est accélérée ce week-end.

Cependant, certains grands États, comme la Californie, New York et le New Jersey, n’ont pas encore autorisé la réouverture des salles ou annoncé des dates pour le faire.

Lors de ce premier week-end test, le box-office aux Etats-Unis et au Canada a dépassé la barre des 5 millions de dollars pour la première fois depuis le 15 mars, en ajoutant 6,6 millions, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Lors d’un week-end typique, les ventes de billets tombent rarement en dessous de 100 millions de dollars, selon le site.

La première production majeure à sortir après cette interruption de cinq mois était le thriller Unhinged, dans lequel Russell Crowe joue un pilote frustré.

Bien que ce soit presque le seul film en salles, il n’a rapporté qu’environ 4 millions de dollars au box-office américain lors de son deuxième week-end, mais c’était le premier avec un nombre important de salles ouvertes, 1823, selon Box Office Mojo.

Signe de la réticence des spectateurs à rentrer dans des lieux fermés, la firme spécialisée Relations Exposants a souligné que ce week-end, les cinq lieux les plus vendus étaient tous des drive-in.

Avant le redémarrage, un protocole sanitaire avait été publié vendredi pour les 2 600 cinémas et 30 000 cinémas.

Le protocole sanitaire établit, entre autres mesures, l’utilisation obligatoire de masques, moins de distanciation sociale pour ceux qui assistent ensemble à la fonction et que le système de ventilation fonctionne correctement.