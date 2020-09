Même si des épidémies de COVID-19 se produisent dans des écoles et des collèges à travers les États-Unis, les étudiants retournent sur les campus pour commencer leur année scolaire 2020-2021. Certains campus exigent que les étudiants de l’extérieur de l’État soient mis en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée et livrent tous les repas dans leurs dortoirs.

D’autres, comme l’Université de Géorgie, offrent des options limitées et simplifiées dans leur salle à manger qui sont, malheureusement, insuffisantes pour de nombreux étudiants qui ont payé 2000 $ pour un plan de repas.

Selon In the Know, le plan de repas de l’UGA comprend généralement un accès illimité à cinq salles à manger différentes ainsi qu’à d’autres pop-ups et food trucks sur le campus. Mais à cause de la pandémie, les choix alimentaires, la qualité et la taille des portions ont considérablement diminué.

Et plusieurs étudiants se sont rendus sur TikTok pour exposer les problèmes. Dans la vidéo ci-dessus, l’étudiante Katie Toler doit faire la queue dans une salle à manger presque vide pour ce qui ressemble à du bacon moelleux et de la farine d’avoine gluante. «J’adore payer pour la nourriture glorifiée de la cafétéria du collège», dit-elle sous-titrage de la vidéo, qui compte plus de 223 000 vues.

Dans une vidéo similaire également publiée par UGA, William O’Bannon montre qu’il a attendu dans une file extrêmement longue pour un hamburger nature et des frites. Sa vidéo a 1,2 million de vues sur TikTok.

“Chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous espérez qu’au moins quelque chose que vous publiez deviendra viral pour les bonnes raisons”, a-t-il déclaré. “Donc, quand cela s’est réellement produit, j’ai eu l’impression d’être entendu, et peut-être que l’université écouterait et changerait sa politique.”

Beaucoup sur les réseaux sociaux comparaient ces tristes repas à ceux distribués lors du célèbre festival de musique raté, Fyre Fest, qui est devenu viral à l’époque pour être non seulement inadéquat mais aussi assez dégoûtant. À tout le moins, l’école ne devrait pas facturer les élèves au même taux pour un plan alimentaire très limité.

L’UGA n’est pas la seule école à avoir été critiquée pour sa planification désastreuse des repas au milieu de la pandémie. Les étudiants de NYU qui viennent de l’extérieur de l’État sont tenus de se mettre en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas du tout quitter leur dortoir.

Pour faciliter la quarantaine, l’école a livré des repas dans les dortoirs de ses étudiants. Ou peut-être devrais-je dire «repas». La nourriture a été intéressante … dégoûtante … bizarre … et parfois inappropriée (les végétariens recevant des salades de steak! Ceux qui ont des allergies au gluten obtiennent des sandwichs!).

Après que l’étudiant Nautica Nolden ait publié cette vidéo, l’étrange salade de pastèque au poulet a pris une vie virale. Mais même cette étrange salade était meilleure que ce qu’elle recevait auparavant … ce qui n’était rien.

«Pour le premier jour, je n’ai pas pris de repas et je ne savais vraiment pas pourquoi», a-t-elle déclaré à NBC News. “Quand je leur ai dit que je n’obtenais pas tout, ils ont réalisé qu’ils pourraient le donner à la mauvaise pièce.”

Une autre étudiante, Madison Veldman, rapporte qu’elle a pris ses repas à des heures irrégulières – petit-déjeuner à 11h15, déjeuner à 16h30 et dîner à 21h, et qu’on ne leur donne que trois bouteilles d’eau par jour. Dans sa vidéo virale TikTok, elle a également parlé de devoir faire un “test d’odeur” parce qu’une partie de la nourriture qu’elle a obtenue était moins que fraîche.

Dans une vidéo publiée par l’étudiante de NYU Cristina Díaz le 22 août, elle déballe son petit-déjeuner et prétend qu’ils “intensifient enfin les choses”. La boîte de petit-déjeuner comprenait une boîte de Dunkin ‘munchkins, un croissant au chocolat, une pomme, un bagel, du lox, du fromage à la crème, des câpres et des oignons, du yogourt grec et des œufs durs, qui, dit Cristina, “semblent très visqueux, mais ils ont essayé , J’imagine.”

