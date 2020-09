Des scientifiques de l’Université de l’Arizona (ASU) et de l’Université de Chicago ont révélé que certains exoplanètes riche en carbone peut être composé de diamants et silice dans certaines circonstances. Ceci à partir d’une expérience dans laquelle ils ont reproduit les conditions de ces exoplanètes et leurs réactions avec l’eau.

Harrison Allen-Sutter, directeur de l’étude, a noté que « ces exoplanètes ils ne ressemblent en rien à ceux de notre système solaire. » La différence entre ceux-ci et des planètes comme la Terre réside dans le rapport entre carbone et l’oxygène de ses étoiles: un soleil avec un rapport carbone / oxygène plus faible a des planètes comme la nôtre, qui sont composées de silicates et d’oxydes avec une faible teneur en diamant.

La Terre, explique phys.org, a un pourcentage de diamants de 0,001%.

La situation change pour exoplanètes étoiles en orbite avec des quantités plus élevées de carbone que d’oxygène: elles ont également tendance à être plus riches en carbone. Les scientifiques ont déterminé que ces exoplanètes peuvent devenir composées de diamants s’il y a de l’eau en eux.

Pour tester votre hypothèse et reproduire les conditions du exoplanètes, les spécialistes ont utilisé des cellules dans lesquelles ils surveillaient les réactions entre le carbure de silicium et l’eau. Par la pression, la chaleur laser et le contact avec l’eau, le carbure de silicium est devenu diamant et silice.

Y a-t-il de la vie sur ces planètes?

L’étude de nouvelles planètes implique également de déterminer leur habitabilité. Dans le cas de exoplanètes riches en carbone, les conditions indiquent qu’ils n’ont pas les conditions de vie pour y exister: la faible activité géologique les rend inhabitables en raison de la composition de leur atmosphère.