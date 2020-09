Portés par l’animation et les documentaires français, les investissements étrangers et les ventes internationales de programmes télévisés français ont augmenté de 18% à 325 millions d’euros (384 millions de dollars) en 2019, le deuxième meilleur score jamais enregistré.

Les chiffres ont été dévoilés conjointement par l’Office national du film et l’organisation de promotion TV France International lors de la 26e édition des Rendez-Vous Biarritz qui a démarré virtuellement le 6 septembre.

Les ventes à l’étranger de programmes français à elles seules ont augmenté de 12,8% à 219 millions de dollars, tandis que les transactions mondiales ont triplé au cours des cinq dernières années pour atteindre un niveau record de 50 millions de dollars, soutenues par les plateformes mondiales. La montée en puissance des accords mondiaux concerne l’animation autant que la fiction et les documentaires.

La plus forte augmentation est venue des coproductions internationales qui ont grimpé en flèche de 44% pour battre un record de 10 ans, en particulier pour les programmes d’animation et les documentaires.

Dans l’ensemble, les investissements internationaux, y compris les préventes, ont augmenté de 7,6%. L’animation française a atteint un record absolu de ventes à l’étranger à 91,4 millions de dollars et a représenté 40% de toutes les ventes. Les États-Unis étaient le premier marché de l’animation française en 2019 avec 14 millions de dollars de ventes, suivis de l’Allemagne. L’étude indique que les ventes d’animation ont été fortes grâce à la diversité des productions, allant des dessins animés aux programmes préscolaires, avec des succès internationaux et des IP, y compris «Molang», «Simon», «Ladybug» et «PJ Masks».

Autre genre populaire d’émissions françaises en 2019, les documentaires ont généré un volume record de revenus de ventes à 52 millions de dollars, une augmentation de 44% en glissement annuel. Les documentaires, en particulier ceux traitant de l’histoire, des voyages, de la science et des enquêtes, sont vendus à un large éventail de diffuseurs publics et privés, à la fois grand public et thématiques, ainsi qu’à des plateformes. Les titres de docu les plus vendus incluent «War Crime Dealers», «Humans: The Future of Our Senses» et «The Real War of Thrones». L’étude a déclaré que le partage des revenus pour les documentaires était un modèle commercial émergent en 2019.

Si les ventes de fiction, notamment de séries, ont maintenu l’un de leurs plus hauts niveaux en une décennie avec 54,8 millions de dollars de ventes en 2019, elles ont diminué de 6% par rapport à 2018. Les séries policières et policières françaises se sont bien vendues en Europe, en particulier en Italie qui était la 1er acheteur de fiction française en 2019. L’Europe de l’Ouest représentait la moitié des ventes de fiction française. Certains des spectacles les plus vendus comprennent les thrillers «Philharmonia» et «The Bureau», ainsi que «Find Me», un drame pour adolescents rempli de fantaisie.

L’Allemagne et la Belgique étaient les deux premières destinations des programmes français en 2019, mais les pays en dehors de l’Europe de l’Ouest achètent également de plus en plus de contenu français, notamment les États-Unis qui arrivent en troisième position.

La Chine a également été passionnée par les productions françaises en 2019 et a représenté 10 millions de dollars de ventes, soutenues par les services de VoD chinois tels que Tencent Video, iQIYI et Youku qui sont de grands fournisseurs d’animation.

Le rapport a également souligné que même si l’exportation de contenu français était à la hausse en 2019, les dealmakers ont été confrontés à de nombreux défis, car les catalogues arriérés ont tendance à avoir une durée de vie plus courte et les stratégies de fenêtrage se multiplient

complexe et difficile à mettre en œuvre. «Tous les acheteurs exigent des droits exclusifs pour des périodes plus longues, les négociations se durcissent», indique l’étude.