Demandez à n’importe quel groupe de parents quel a été le jouet pour enfants le plus chaud de ces dernières années, et plus d’un d’entre eux mentionnera sûrement le bien nommé LOL Surprise! poupée, qui a embrouillé et surpris – ahem – les analystes avec son succès fulgurant. Créées par la famille Larian, basée à Los Angeles, les poupées sur le thème du déballage sont fabriquées exclusivement par la société Larian MGA Entertainment, la plus grande société de jouets privée au monde (les Larians ont également inventé la célèbre marque de poupées Bratz.) Mais alors que les produits et le nom peut divertir les enfants de tous âges, les finances LOL Surprise ne sont pas une question de rire. À peine deux ans après leurs débuts en 2016, les poupées avaient déjà atteint un très sérieux 800 millions d’unités vendues, et elles étaient le jouet le plus vendu de 2017 dans le monde.

Forbes dit que le succès des poupées a contribué à faire du patriarche de la famille Larian, l’immigrant iranien Isaac Larian, un milliardaire. Et les récompenses financières ont également été transférées aux autres membres du clan. Le promoteur immobilier Ryan Hekmat, qui s’est marié dans la famille, et la fille de Larian Jasmin – propriétaire de la marque de vêtements populaire Cult Gaia – ont récemment payé 29,3 millions de dollars pour un complexe qui chevauche la frontière chic entre Holmby Hills et la ville de Beverly Hills.

Divisé en deux parcelles de terrain contiguës et aurait appartenu à Elvis Presley, le complexe de 2,35 acres comprend une maison principale de style Tudor construite à l’origine en 1937 et largement modifiée depuis. Il y a aussi une maison d’hôtes et un salon de thé de style japonais installés sur un lagon de la taille d’un lac, ornés d’une cascade et entourés d’une forêt d’arbres matures, ainsi que d’un court de tennis de taille normale avec un pavillon d’observation adjacent, des garages et une piscine bassin.

Le propriétaire le plus récent de la propriété était le magnat des soins capillaires Paula Kent Meehan, qui a vécu dans le domaine pendant des décennies. Après sa mort en 2014, les héritiers de Meehan ont commercialisé le complexe géant à vendre en tant que deux propriétés distinctes, l’une contenant la maison principale et l’autre comprenant la lagune et la maison de thé, avant de vendre à la fois à Hekmat et à Larian. Les deux lots ont été commercialisés comme une «opportunité de développement» ou un démontage en langage immobilier.

De simples mortels financiers peuvent être choqués que quelqu’un paie près de 30 millions de dollars pour un démantèlement, mais 2,35 acres contigus dans l’un des quartiers les plus exclusifs de Californie ne deviennent pas souvent disponibles. Et à ce prix – surtout dans une région où d’autres méga-manoirs se sont vendus pour 100 millions de dollars et plus – le prix semble presque raisonnable.

Les Larian sont depuis longtemps l’une des familles les plus riches de Los Angeles et ils continuent de maintenir un portefeuille immobilier digne de convoitise. Isaac Larian et sa femme Angela possèdent depuis longtemps un manoir de 11000 pieds carrés ailleurs à Holmby Hills, et en 2017, le couple a payé 24,2 millions de dollars pour un domaine de Malibu en bord de mer conçu par Frank Gehry.

Rick Hilton et Jeff Hyland de Hilton & Hyland détenaient la liste sur le plus grand lot de Holmby Hills, Michael Libow de Compass détenait la liste sur la deuxième parcelle; Joe Babajian de Rodeo Realty a remplacé les acheteurs.