Robin Jones – AFC Bournemouth / AFC Bournemouth via .

Selon Sky Sports, Aston Villa a eu une offre rejetée par Bournemouth pour Callum Wilson.

L’Anglais devrait s’éloigner du Vitality Stadium cet été après que Bournemouth soit descendu au championnat. Wilson est une marchandise éprouvée en Premier League et il n’est pas surprenant qu’il suscite un vif intérêt.

Le joueur de 28 ans a disputé 126 matchs dans l’élite, marquant 41 buts et fournissant 15 passes décisives au cours des cinq dernières saisons. Il a marqué huit buts la saison dernière dans une campagne décevante, tandis que son meilleur retour était survenu la saison précédente quand il a marqué 14 buts et fourni 10 passes décisives en Premier League.

Le rapport affirme que Villa a déposé une offre d’environ 15 millions de livres sterling. Les Cerises ont rejeté l’offre et on dit qu’ils envisagent des frais plus proches de 20 millions de livres sterling (Guardian).

Aston Villa n’est pas la seule équipe intéressée par Wilson. Le rapport affirme que Newcastle United est également dans la course pour signer l’attaquant et qu’ils pourraient proposer l’ancienne star de Cherries, Matt Ritchie, dans le cadre de l’accord.

Les Magpies ont désespérément besoin d’un nouvel attaquant. Joelinton a connu une première saison difficile en Angleterre tandis que Dwight Gayle devrait subir une opération au genou cette semaine et rater les trois prochains mois en conséquence (le soleil).

Serena Taylor / Newcastle United via .

On ne peut pas se fier à Andy Carroll en raison de son bilan de blessures, ce qui rend extrêmement important pour Bruce de recruter un nouvel avant-centre avant la fermeture de la fenêtre de transfert en octobre.

Villa faisant le premier pas pour Wilson a inquiété quelques supporters de Newcastle.

Les fans de Magpies ont vu leur club se rapprocher de la signature d’un joueur avant de perdre à la dernière minute beaucoup trop de fois maintenant, et certains d’entre eux ont le sentiment que cela se reproduit.

Voici comment quelques fans ont réagi à l’actualité sur Twitter

Pourquoi ne pas simplement payer le montant que nous avons dans notre budget pour lui? Offrir Ritchie est mauvais imo – Liam Fenny (@ Fenstar99) 4 septembre 2020

La pire fenêtre de transfert dont je me souvienne. Bruce est un oui et Ashley devrait être emprisonné. C’est risible de voir que nous avons encore des joueurs comme Ritchie 4 ans plus tard. Il y a 3 ans, je savais qu’il était inutile. Mike ne veut pas dépenser s’il ne l’a pas qui l’a fait? – TonysSellers (@SellersTonys) 4 septembre 2020

Quiconque pense qu’il y a une chance que Newcastle signe Wilson ou des joueurs décents contre de l’argent a probablement besoin d’avoir un mot avec eux-mêmes, ce club n’a jamais été dans un état pire de haut en bas. – Chris Barry (Burbs) (@TOON_N_I) 4 septembre 2020

Vous ne pouvez pas être plus typique que cela.

Identifier le besoin, identifier l’homme, il a hâte de venir, proposition réalisable évoquée …

Nous attendons et attendons et attendons et attendons…

Et un autre club entre en jeu. – Bob Mango (@ BobMango3) 4 septembre 2020

Si Bournemouth veut plus de 15 m, ils devront négocier avec un club qui n’est pas rincé de chaque revenu que cela rapporte dans ce cas Newcastle – michael stephenson (@ michael57051063) 4 septembre 2020

Que nous sortions à 100% de celui-ci car nous n’aurions jamais payé 15 millions de livres sterling, sans parler d’améliorer cette offre. – TedSky10 (@GallowgateXI) 4 septembre 2020

Attendons-nous que quelqu’un d’autre le signe puis dise “ eh bien, nous avons essayé ” alors qu’en réalité nous ne l’avons pas fait 🤷‍♂️ – Davy (@davgorrick) 4 septembre 2020

Photo par Catherine Ivill / .

