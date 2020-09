C’est une période difficile pour être un fan de Taco Bell. La célèbre chaîne de restauration rapide d’inspiration mexicaine a récemment annoncé qu’elle «rationaliserait son menu». En théorie, cela semble être une bonne chose – optimiser le menu afin qu’ils puissent économiser de l’argent et travailler plus efficacement, non? En réalité, c’est un peu un cauchemar. Comment sommes-nous censés vivre Más avec des éléments de menu sur le menu?

L’annonce initiale était certes choquante, mais maintenant, ils ont fait l’impensable. Taco Bell est venu pour la pizza mexicaine. (Nous savons. C’est une mauvaise nouvelle. Vraiment horrible.) Les fans ont lancé une pétition pour sauver le plat préféré (qui n’est techniquement ni mexicain ni techniquement une pizza), mais cela suffira-t-il?

Les fans veulent sauver la pizza mexicaine de Taco Bell – ils ont donc lancé une pétition.

Nous pouvons retracer le début de cette dernière tragédie jusqu’en septembre 2019, lorsque Taco Bell a annoncé pour la première fois qu’il rationaliserait son menu pour éviter le «ballonnement du menu» – un phénomène qui se produit lorsque les restaurants proposent trop d’articles, ce qui empêche les clients de le faire rapidement. décider ce qu’ils veulent. Dans la restauration rapide en particulier, des décisions rapides sont essentielles. Ils signifient que les travailleurs peuvent maintenir la ligne en mouvement et rendre les clients plus heureux (et aussi plus d’argent, obvs).

Après avoir ajouté une multitude de nouveaux plats ces dernières années, il était temps pour Taco Bell de couper le gras. Ils ont pris la décision de supprimer complètement neuf éléments du menu, y compris les Doritos Locos Tacos (les deux saveurs!) Et le Double Decker Taco.

Mais apparemment, cela ne suffisait pas. Soit cela, soit Taco Bell voulait vraiment insister sur le fait que «2020 est une mauvaise année quand de mauvaises choses se produisent». Quoi qu’il en soit, en septembre, Taco Bell a fait une annonce similaire de «simplification du menu», mais cette fois, 12 autres articles ont été placés sur le billot.

S’IL VOUS PLAÎT RETWEET CECI si vous pensez que @tacobell fait une erreur en ANNULANT la pizza mexicaine !!! Avec assez de RT, peut-être pouvons-nous arrêter ça !!! – bert kreischer (@bertkreischer) 3 septembre 2020

Dites adieu au taco doux au steak grillé, au burrito à 7 couches, aux nachos suprêmes, à la tostada épicée et aux pommes de terre au fromage Fiesta. Hélas, ils ne sont plus. Et bien que chacune de ces pertes soit vraiment une tragédie, les perdre n’est rien comparé à la véritable victime de l’abattage du menu de Taco Bell: la pizza mexicaine.

Peu de temps après l’annonce de la terrible nouvelle, quelqu’un a lancé une pétition sur Change.org pour sauver la pizza mexicaine. Il a déjà plus de 20 000 signatures! Malheureusement, cela ne suffira probablement pas à empêcher le plat d’obtenir la hache.

La perte de la pizza mexicaine peut cependant avoir un bon côté.

Selon Taco Bell, il y a des avantages environnementaux très réels à faire ses adieux à la bien-aimée Pizza mexicaine. Actuellement, les emballages de pizza mexicaine – ces boîtes en carton emblématiques – représentent plus de 7 millions de livres de carton aux États-Unis En éliminant la pizza du menu, Taco Bell réduit des tonnes de déchets.

Finalement, nous pourrons peut-être célébrer cette victoire environnementale, mais nous comprenons parfaitement si les choses sont encore un peu trop brutes en ce moment.

Nous avons également de nouveaux plats à attendre avec impatience de rejoindre le menu de Taco Bell, y compris un fondant au poulet chipotle, une sauce verte (qui avait en fait sa propre pétition Change.org à l’époque!), Et le Dragonfruit Freeze.

Taco Bell dit que le nouveau menu «amélioré» sera déployé à partir du 5 novembre, alors assurez-vous de commander votre (finale) pizza mexicaine avant cette date afin de célébrer votre dernier souper ensemble. Adios, pizza mexicaine. Tu vas nous manquer.

