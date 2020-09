Les préparatifs de pré-saison de Tottenham Hotspur se sont terminés samedi après-midi par une défaite 2-1 à Watford.

Les Spurs ont fait le court voyage à Vicarage Road samedi, et ont perdu 2-0 alors que Domingos Quina et Andre Gray ont trouvé le filet.

Son Heung-min en a retiré un du point de penalty, mais Tottenham est tombé à la défaite avant le match d’ouverture de la Premier League le week-end prochain contre Everton.

Jose Mourinho ne sera peut-être pas trop découragé étant donné qu’il lui manquait un certain nombre de joueurs en raison de ses obligations internationales, et il peut les accueillir à nouveau contre Everton.

Il n’y avait pas grand chose à dire contre Watford, mais un moment de Son a attiré l’attention – et ce n’était pas son objectif.

Avec Paulo Gazzaniga sur le terrain à la poursuite d’un but, Marc Navarro de Watford avait un but vide sur lequel tirer, visant à donner à Watford une victoire 3-1.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Cependant, alors que le ballon coulait vers le but, Son a couru pour dégager le ballon de la ligne à la 92e minute, montrant un désir, une endurance et une forme physique incroyables.

Les fans savent tout sur le style de travail acharné de Son, mais beaucoup se sont tournés vers Twitter pour apprécier ce moment en particulier, le qualifiant de “ brillant ” et révélateur de la “ grande attitude ” de Son.

D’autres pensent que Son est un joueur classique de Mourinho grâce à cet effort et à ce rythme de travail, et pensent qu’il est désormais le meilleur joueur de Tottenham, encore plus important que Harry Kane.

Notre meilleur joueur. Les doigts dans le nez – David Walker (@davedeltoro) 6 septembre 2020

mon Sonny… le type de joueur de Mourinho – Nana Sarfo Kantanka (@Captain_Jollof) 6 septembre 2020

Un exemple pour petits et grands. Vrai professionnel – Archie (@Archie_Tashjian) 6 septembre 2020

Son a toujours été un acte de classe. Nous devrions être très reconnaissants de l’avoir dans notre club à la fois en tant que personne et en tant que joueur! #COYS – Pita M (@ PitaM_12) 6 septembre 2020

C’est ce niveau de dévouement dans un match amical que Jose adorera. – SpursNews (@ SpursNews1961) 6 septembre 2020

Cet instant de Son suffit à montrer pourquoi tout le monde l’aime. Je suis sûr que Mourinho l’apprécierait autant que lorsque Sonny marque de l’autre côté. – Søøs (@FTHeritage) 6 septembre 2020

Notre meilleur joueur d’un mile au cours des 2 dernières saisons. Devrait être le joueur le mieux payé du club en termes de performances et de revenus / base de fans qu’il crée – HKPB (@ HKPB5) 6 septembre 2020

Son est plus précieux que Kane. Il n’a juste pas besoin de se déchaîner trop fort lorsqu’il est défié, donc pour ne pas recevoir un carton rouge si souvent, nous aurions au moins pu faire match nul avec Chelsea la saison dernière, si Son n’avait pas été expulsé. – Chris A2 (@ChrisAgombar) 6 septembre 2020

C’est exactement l’engagement dont nous avons besoin et le fils devrait dire, regardez-moi, c’est ce que signifie porter la chemise blanc lilky pour moi et les fans. Soit vous engagez pour la cause, soit partez! – steve bonham (@stephenbonham) 6 septembre 2020

c’est un joueur typique de mourinho. mais je ne peux pas dire que pour beaucoup d’entre eux – Dark Knight (@akkiaficionado) 6 septembre 2020

Les signatures d’été de Tottenham Hotspur

Pierre-Emile Hojbjerg

15 millions de livres sterling; Southampton

Joe Hart

Libre

Matt Doherty

13 millions de livres sterling; loups

Photo de James Williamson – AMA / .

