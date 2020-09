Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde ces derniers temps, et cela a été un défi pour beaucoup de gens différents. Entre les troubles civils liés au mouvement Black Lives Matter demandant justice et la pandémie en cours, beaucoup ont demandé à des célébrités et à des influenceurs disposant de grandes plateformes sociales d’utiliser leur influence et leur public pour attirer l’attention sur ces questions importantes. Beaucoup se sont mobilisés, certains sont restés silencieux, mais Tyler Joseph pourrait être annulé pour la façon dont il a choisi de s’exprimer – avec une blague.

Certains demandent que Tyler Joseph soit annulé pour son tweet insensible.

Le 2 septembre, Tyler s’est rendu sur son compte Twitter pour faire une blague que beaucoup qualifient d’insensible en raison de ce à quoi il fait apparemment référence. Il a tweeté: “Vous n’arrêtez pas de me demander d’utiliser mes plates-formes. Ça fait du bien de dépoussiérer ces mauvais garçons.”

En plus du tweet, Tyler a publié deux photos de lui-même portant de grandes chaussures à plateforme blanches. Dans la première image, Tyler est debout et fait face à la caméra à un angle pour montrer les chaussures hautes. La deuxième image, Tyler est accroupi, faisant semblant d’attacher les lacets des grandes chaussures plates-formes blanches.

Immédiatement après la publication, les fans et les critiques ont répondu avec déception. Les tweets semblaient se moquer des fans en le pressant d’utiliser sa plate-forme sociale pour s’exprimer sur les problèmes importants qui se posent actuellement dans le monde – en particulier le mouvement Black Lives Matter. Les gens ont répondu à son tweet en partageant leur dégoût envers lui, semblant se moquer de quelque chose d’aussi sérieux.

tyler joseph je sais que tu verras ça. J’ai été sévèrement victime d’intimidation pour avoir écouté votre musique.J’ai été appelé blanchi à la chaux et j’étais un paria parce que je pensais que je savais que tu tenais à moi. cette année vous m’avez appris que vous ne vous souciez de personne d’autre que de vous-même. Ma communauté noire est en train de mourir – shay (@DAYSORSHAY) 2 septembre 2020

J’ai vu la plupart des critiques de Tyler ces derniers temps jusqu’à ce point ridicule (c’est-à-dire aller au dîner de Pâques de sa famille) mais il se moque vraiment des fans soutenant BLM. idc si c’est une blague, pas drôle. mérite-t-il d’être annulé? non. mais les gens ont le droit d’être déçus. – 𝖇𝖗𝖎𝖆𝖓𝖓𝖆. 🍯🐉 (@bathtimebrianna) 2 septembre 2020

“Yikes. Tbh déçu”, a tweeté une personne. Ajoutant: “vous n’aviez rien à dire, personne ne peut vous dire comment utiliser votre plate-forme. Mais se moquer des gens à ce sujet ne marche pas bien …”

Dans un tweet de suivi, cette personne a continué et a déclaré: “J’ai vu la plupart des critiques de Tyler ces derniers temps jusqu’à ce point ridicule (c’est-à-dire aller au dîner de Pâques de sa famille) mais il se moque vraiment des fans soutenant BLM. Idc si c’est un blague, pas drôle. mérite-t-il d’être annulé? non. mais les gens ont parfaitement le droit d’être déçus. ”

Tyler a été appelé par une autre personne qui a répondu au tweet de Tyler en disant: “Non, ce n’est pas vraiment ce que nous voulons dire. Nous aimerions que vous parliez de l’injustice dans ce pays.”

Un autre a déclaré: «J’ai adoré vingt et un pilotes depuis l’âge de 13 ans et ça fait mal à l’homme. De voir tyler être si insensible. Appelez-moi dramatique mais tyler joseph ce tweet était si sourd et je suis plus que déçu . les gens dans le monde souffrent ?? ce n’est pas une petite blague effrontée ?? “

Il ne plaisante pas sur les problèmes, il plaisante sur les “fans” qui le demandent et lui font pression pour qu’il parle, et sans respect.

pendant qu’il crée une nouvelle musique que vous demandez également. Soyez patient et respectueux – Andrea (@ andrea_tj21) 2 septembre 2020

D’autres sont venus à sa défense après l’appel, disant que peut-être que les gens en colère prennent cela trop au sérieux.

“Il ne plaisante pas sur les problèmes, il plaisante sur les” fans “qui le demandent et font pression sur lui pour qu’il parle, et sans respect”, a déclaré une personne. Ajoutant, “pendant qu’il crée une nouvelle musique que vous demandez également. Veuillez être patient et respectueux.”

“J’aime et j’apprécie votre publication sur les plateformes”, a tweeté quelqu’un d’autre en réponse. “Personne ne devrait être censé révéler ses pensées sur quoi que ce soit. Personne ne devrait être critiqué pour ses opinions personnelles ou ses pensées qu’elle choisit d’exprimer. Nous devons respecter l’individualisme.”

