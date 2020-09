Voyons voir. Il y a tellement de mauvais moments d’Eddie Murphy qu’il est difficile d’en choisir un seul. Il y a eu le temps où il est sorti au milieu des Oscars parce qu’il n’a pas gagné. Et n’oublions pas toute une série de films sur la dinde.

Puis Hollywood a été totalement foutu quand il s’est retiré de l’organisation des Oscars en 2011. Personne ne veut plus le lancer. Son spin là-dessus est purement Eddie Murphy BS, disant qu’il est heureux de se détendre et de ne pas faire grand-chose.

Cela a si bien commencé pour lui, avec un passage stellaire dans Saturday Night Live dans les années 1980. Ses succès de films étaient méga, y compris Beverly Hills Cop, Trading Places et Coming to America. Mais dans les années 90, les problèmes avaient commencé.

Mais si nous devons choisir juste un moment, retournons en mai 1997 pour voir quand les choses ont commencé à mal tourner pour Eddie Murphy.

Eddie Murphy était marié à la magnifique Nicole Mitchell Murphy lorsque, le 2 mai 1997, la police l’a arrêté à 4 h 45 du matin.Semble qu’il venait de prendre une « fille » transsexuelle de travail du nom d’Atisone Seiuli (alias Shalimar). Seiuli était né mâle mais identifié comme étant une femme. Il semble que la police avait l’habitude de surveiller de près le bout du boulevard Santa Monica qui était un lieu de ramassage bien connu.

Hollywood adore les scandales. C’était déjà assez grave quand Hugh Grant avait été pris en flagrant délit avec une ouvrière nommée Divine Brown. Mais Eddie Murphy et une working girl transsexuelle? Pourrait-il être un gay du placard? C’était un énorme scandale, probablement l’un des plus grands que Hollywood ait vu depuis un certain temps.

À l’époque, Murphy était plus chaud que chaud dans les films avec des succès à succès tels que Beverly Hills Cop et Trading Places. Techniquement, il n’avait (encore) rien fait de mal et donc il n’a pas été arrêté ni accusé de quoi que ce soit. Il a été épargné par l’ignominie que Hugh Grant a endurée lorsque son coup de gueule a été éclaboussé partout dans les tabloïds. Mais encore, le scandale était énorme.

Seiuli a été emmené en prison sur un mandat en suspens.

Ce qui s’est passé par la suite était bizarre, avec Murphy et son équipe de relations publiques affirmant qu’il était juste un « bon samaritain » et en train de ramener Seiuili chez lui. Le porte-parole de Murphy a en fait déclaré: «Elle lui a demandé de faire un tour, et Eddie l’a fait comme s’il avait aidé des gens dans le passé.

Cela n’a fait qu’empirer, quand même Saturday Night Live a fait un sketch sur Eddie essayant de «sauver» le pauvre transsexuel. C’était hilarant, mais Eddie ne riait pas.

Au lieu de se taire et de sortir de la tempête, Murphy a accordé une interview au magazine People. Il a emmené l’avocat du pitbull d’Hollywood Marty Singer pour le trajet.

L’histoire qu’il a racontée est si mauvaise qu’elle est drôle. Oui, Nicole et ses enfants étaient absents et il ne pouvait pas dormir, alors il a décidé de sortir acheter des magazines. Droite.

Dit Eddie: «J’ai vu cette femme d’air hawaïenne et je lui ai dit:« Que fais-tu ici? »Elle a dit:« Je travaille ». J’ai dit: « Tu ne devrais pas faire ça [soliciting]. « Et bada-bing … Je ne donne plus jamais de transport à personne. » Il jurait de haut en bas qu’il pensait qu’elle était une fille.

Il aurait dû se taire là et puis, mais il a juste continué à parler: «Ce que les gens ne savent pas, c’est que pendant des années et des années la nuit, je monterais dans ma voiture, je conduirais partout dans Manhattan, J’abandonne de l’argent … Je vais dans les coins où il y a des prostituées et je leur donne 5 000 $ et 10 000 $ pour rentrer chez eux et sortir de la rue. Quand je fais quelque chose de charitable, je ne le fais pas pour la publicité … C’est par bonté de cœur. «

Quelqu’un l’a-t-il cru? Nan.

Le National Enquirer s’est abattu sur Seiuli, lui payant une caution de 15 000 $. Elle était plus qu’heureuse de parler. Seiuli a parlé de billets de cent dollars, de bavardages sur la lingerie et comment « elle » aimait le faire. Seiuli prétend lui avoir dit qu’elle était prête à tout et à tout.

Puis la méchante police est intervenue et ce fut la fin. La seule chose était que plus de filles qui travaillaient trans ont levé la main et ont prétendu avoir fait la saleté avec l’acteur. Il a poursuivi le National Enquirer pour 5 millions de dollars. Plutôt révélateur, il a abandonné le procès contre le tabloïd et (pire que tout) a été condamné par le tribunal à payer les frais juridiques du journal.

Seiuli est mort dans des circonstances mystérieuses environ un an plus tard. Elle était censée écrire un livre «à tout dire». Hollywood s’interroge et spécule, mais Eddie Murphy a eu le bon sens (enfin) de garder la bouche fermée.

Sa carrière ne s’est jamais complètement rétablie.

