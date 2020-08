Si Michael Jackson était vivant en 2020, il aurait eu 62 ans le samedi 29 août. Et les célébrités et les fans du «King of Pop» ont marqué l’occasion avec des hommages sur les réseaux sociaux.

Pour commencer, le compte Twitter officiel du regretté chanteur a publié des photos de ses célébrations d’anniversaire au fil des ans. «Joyeux anniversaire, Michael Jackson, le plus grand de tous les temps», pouvait-on lire dans la légende du message. «Faites quelque chose pour« Guérir le monde »en l’honneur de l’anniversaire de Michael aujourd’hui et partagez vos actions dans les commentaires.»

Plus tôt dans la semaine, le même compte annonçait l’événement Brooklyn ♥ MJ Block Party, organisé par Spike Lee, avec de la musique de DJ Spinna et diffusé en direct sur YouTube de 12 h à 19 h HE samedi.

La Toya Jackson, l’une des sœurs aînées de Michael, a également célébré la journée. «Un grand joyeux anniversaire au plus grand artiste de tous les temps», a-t-elle tweeté samedi.

Stephanie Mills, la star de la comédie musicale de Broadway The Wiz, a tweeté: «Aujourd’hui, je fête l’anniversaire de mes amis. Joyeux anniversaire au roi #MichaelJackson #NeverForgotten. » (Mills a révélé à Closer Weekly en 2016 qu’elle et Michael étaient sortis ensemble «pendant environ un an et demi dans la journée», et elle l’appelait «la personne la plus douce, la plus compatissante, la plus aimante» et «très douce et très humble.”)

Michael Bearden, l’ancien directeur musical de la pop star, a tweeté: «Au fil des années, il devient un peu plus difficile de se souvenir de tous les petits détails de la journée avec MJ. Une chose dont je me souviendrai TOUJOURS, c’est combien nous avons ri! S’il y avait une année qui pouvait faire rire, c’est 2020! HBD MJ! #MichaelJackson #Birthday #GOAT. »

L’actrice d’Orange Is the New Black, Lori Petty, a également marqué la journée en tweetant: “Joyeux anniversaire céleste xx #Michael Jackson.”

Mais les gens célèbres n’étaient pas les seuls à honorer l’anniversaire de Michael. «Joyeux anniversaire, @michaeljackson. King of Pop pour toujours! » a écrit un fan. A tweeté un autre: «Joyeux anniversaire à cette légende. Toujours reconnaissant d’être son fan. Tu nous manques tellement, tu es ma plus grande inspiration. »

Les hommages à Michael ont également illuminé Instagram samedi. «Aujourd’hui est un jour spécial parce que nous célébrons lui, sa vie, sa musique, son histoire et tout son héritage», a écrit un utilisateur. «Cet homme a apporté de la joie et de l’inspiration à des millions de personnes partout dans le monde, changeant complètement leur vie.»

Par coïncidence, Michael est né près de deux semaines après Madonna, la chanteuse connue sous le nom de «Queen of Pop». Le mercredi 25 août, Madonna a partagé une vidéo de deux de ses filles, les jumelles Estere et Stelle, célébrant leur 8e anniversaire en dansant sur le tube de 1983 de Michael “Wanna Be Startin ‘Somethin’.”

MJ est décédé le 25 juin 2009. Il a pris une surdose de propofol – un sédatif qu’il utilisait pour traiter l’insomnie intense – qui a été administré par un médecin certifié, Conrad Murray. Murray a finalement été accusé d’homicide involontaire en relation avec la mort de Michael, et il a été condamné à quatre ans de prison; il a fini par purger deux ans.

Bien sûr, l’héritage du chanteur de «Thriller» est terni par les allégations continues d’abus sexuels sur des enfants. Il a été jugé et acquitté de pédophilie en 2005, mais le documentaire de HBO de l’année dernière, Leaving Neverland, s’est concentré sur les allégations de Wade Robson et James Safechuck selon lesquelles le gagnant du Grammy les a abusés alors qu’ils étaient enfants.

Le film a remporté le Primetime Emmy Award 2019 pour le documentaire exceptionnel ou le non-fiction spécial, et comme Distractify l’a rapporté l’année dernière, plusieurs stations de radio ont interdit la musique de Michael après la sortie du film.

