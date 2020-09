Dans d’autres nouvelles, Réponse: «J’avais 3 £, ma mère m’a donné 10 £» énigme expliquée – Combien d’argent avais-je?

Il y a un drame dans le monde de TikTok alors que Griffin Johnson vient de sortir un morceau de diss sur son ex-petite amie Dixie D’Amelio – et les fans n’en sont pas heureux.

Les fans ont été ravis lorsque deux des plus grandes stars de TikTok au monde, Griffin Johnson et Dixie D’Amelio, ont révélé qu’ils sortaient ensemble plus tôt cette année. Mais tout a pris une fin explosive lorsque Dixie aurait rompu avec lui pour des allégations de tricherie.

Griffin a nié plus tard qu’il avait trompé Dixie dans un vlog, mais il était trop tard car il semblait que Dixie avait déjà évolué avec son compatriote star de TikTok Noah Beck. Le couple ne sort pas officiellement en couple, mais ils ont été vus se rapprocher et même s’embrasser dans le dernier clip de Dixie.

Et juste au moment où il semblait que Griffin et Dixie appartenaient au passé, Griffin Johnson a relancé le drame après avoir sorti un morceau de diss hier – et cela jette une ombre sérieuse sur Dixie et Noah.

VIRAL: Les utilisateurs de TikTok adorent le filtre Anime

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Griffin Johnson publie son nouveau morceau “ Convenient ”

La star de TikTok Griffin Johnson a publié une nouvelle chanson sur YouTube hier. La piste s’appelle «Convenient», et ce n’est pas du tout une chanson, c’est une piste diss – et il s’agit de deux stars de TikTok en particulier.

Le morceau de diss est à propos de l’ex-petite amie de Griffin, Dixie D’Amelio, avec qui il sortait plus tôt cette année. Cependant, Dixie a rompu avec lui après que des rumeurs aient commencé à faire surface selon lesquelles Griffin l’avait trompée – ce qu’il a nié plus tard.

Juste au moment où il semblait que le drame relationnel était complètement terminé, il semble que Griffin veuille faire valoir son opinion sur l’ensemble de la situation, et il ne semble certainement pas heureux que Dixie D’Amelio se rapproche de la star de TikTok Noah Beck.

Que dit la piste diss?

Griffin commence par dire qu’il «n’est pas désolé» et blâme Dixie d’être «celui qui ne voulait pas de moi». Puis le lancer d’ombre commence vraiment. Il fait valoir qu’il n’essaye pas de la reconquérir et l’appelle «f * cked up» pour avoir cru aux rumeurs de tricherie.

Il révèle également que Dixie lui a toujours envoyé des textos après la rupture et dit même qu’elle l’a félicité pour avoir frappé un million d’abonnés. Mais Griffin n’a certainement pas apprécié le geste comme il dit: «Si je suis honnête, je veux juste que tu partes.»

La piste de dissertation ne concerne pas seulement Dixie D’Amelio, elle a aussi beaucoup à dire sur Noah Beck, que les fans pensent que Dixie sort maintenant. Il commence par dire “pourquoi vous roulez avec ag ​​* t” avant de prétendre que Dixie a soutenu qu’elle était “juste amie” avec Noah, mais qu’elle “portait ses vêtements”.

Regardez la piste complète ci-dessous.

REGARDER: Ne manquez pas le discours de verrouillage de Boris Johnson aujourd’hui

Les fans réagissent à “ Pratique ”

Il est prudent de dire que les fans sont assez en colère contre Griffin Johnson pour la sortie de la piste de diss, arguant qu’il devrait laisser Dixie et Noah être heureux et passer à autre chose.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «La façon dont Griffin Johnson a écrit cette dissertation sur Dixi et Noah est foirée. Même s’ils sortaient ensemble, soyez heureux et n’essayez pas de la reconquérir en faisant cela. Noah est une meilleure personne que toi en ce moment, tu es fou en pensant que Dixi reviendra pour toi après ça. Je suis tellement en colère.

«Ne pas détester, mais le drame avec Dixie remonte à des mois et maintenant il fallait aller faire une chanson entière. Vous venez d’aggraver encore la situation », a déclaré un autre.

De nombreux fans exhortent également le duo à discuter de choses en privé, estimant que Griffin créant la piste dissidente n’était certainement pas le meilleur moyen de gérer la situation.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Vous auriez pu le gérer différemment @lmgriffjohnson. Au lieu de faire un morceau de diss sur votre ex (@dixiedamelio), si vous ne faites pas de rumeurs, d’hypothèses et de drame en général, vous auriez dû essayer au moins de lui parler en privé comme un adulte mature. Cela clarifierait votre cas. 😕 – Abiiii (@abi_stclr) 21 septembre 2020

Dans d’autres nouvelles, qui est Joshua Cox? La rumeur de l’aventure d’Annie Kilner lors de la séparation d’avec Kyle Walker!