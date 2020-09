Jackie Figueroa et Brandon Awadis ne sont plus ensemble. Voici ce qui s’est passé et comment les fans ont réagi.

Depuis que le premier influenceur des médias sociaux est devenu célèbre, il y a toujours eu des fans dévoués qui suivent chaque instant de leur vie, des concerts professionnels aux relations personnelles.

Les influenceurs en ligne ne sont pas très différents des célébrités ordinaires en ce sens que les gens sont très intéressés à découvrir tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet.

Les fans sont dévastés après avoir appris que YouTuber Brandon Awadis et sa petite amie Jackie Figueroa ne sont plus un objet.

Qui sont Jackie Figueroa et Brandon Awadis?

Brandon et Jackie sont tous deux des influenceurs en ligne qui sont devenus célèbres grâce à leur carrière dans les médias sociaux.

Brandon a grandi à San Diego et est devenu populaire sur Vine avant de passer à YouTube en 2015.

Au cours des cinq dernières années, il a gagné près de 4,9 millions d’abonnés.

Quant à Jackie, elle est plus connue sur Instagram où elle compte actuellement 945k followers.

Brandon et Jackie sont ensemble depuis des années, mais il semble que le couple ait officiellement appelé à démissionner.

Jackie passe à autre chose avec son nouveau petit ami

Brandon a publié une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle il a révélé que Jackie avait déménagé avec un nouveau petit ami.

S’exprimant dans la vidéo, Brandon a déclaré:

«Ce que Jackie m’a dit lorsque nous avons coupé les caméras de la dernière vidéo. Elle m’a dit qu’elle voyait quelqu’un d’autre. Et qu’elle ne voit pas d’avenir avec moi.

Jackie a ensuite déclaré: «Le chemin que je veux emprunter, j’ai juste l’impression que je vais d’une manière complètement différente de celle de Brandon. Je ne vois pas moi et Brandon être ensemble dans mon avenir.

À la suite de la vidéo YouTube, Jackie a répondu à la réaction des abonnés sur Twitter et a écrit:

«J’ai donné mon cœur à quelque chose pendant environ 5 ans. Je sais que ce n’est pas la clarification que la plupart d’entre vous voulaient, mais c’est ma vie et pas seulement 20 minutes.

«Je prends les meilleures décisions pour moi quoi qu’il arrive et je ne peux qu’espérer que vous comprenez tous cela. Tout ce que j’ai jamais donné, c’est de l’amour et je continuerai de le faire.

Les fans réagissent sur Twitter

Il est prudent de dire que la séparation de Brandon et Jackie a reçu des réactions mitigées de la part de leurs partisans.

Certaines personnes ont rapidement pointé du doigt l’un d’entre eux, mais d’autres fans ont souligné que Jackie et Brandon sont deux personnes ordinaires et ont chacune leur propre version de l’histoire.

Un fan a réagi: «À la fin, c’est sa vie. Oui, elle nous manquera dans les vidéos mais nous adorons Brandon, nous l’avons soutenu le premier jour et nous continuerons à le soutenir et nous leur souhaitons le meilleur à tous les deux oui nous sommes bouleversés et ressentons la douleur de Brandon, nous en tant que soutien, montrons d’être là pour leur montrer à tous les deux l’amour.”

Un autre a tweeté: «Je vous aime tous les deux Jackie. Tout le monde devrait comprendre votre décision. Prenez soin de Jackie et ignorez les haineux, même si c’est difficile de le faire. Reste fort.”