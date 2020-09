Ce mardi a commencé la prévente de Xbox série x et Xbox Series S. Alors que certains ont eu du mal à être parmi les premières personnes au monde à pré-commander la console de nouvelle génération, il est probable que beaucoup d’autres se soient confus et aient plutôt commandé un Amazon. Xbox One X.

Comme l’a noté Andrew Alerts sur Twitter, les ventes de Xbox One X augmenté de 747% aujourd’hui:

Le classement des ventes Xbox One X est en hausse de 747% sur Amazon lol… Je me demande combien de personnes ont acheté une Xbox One X au lieu d’une Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr – Andrew Alerts (@AndrewAlerts) 22 septembre 2020

Il y a de fortes chances, oui, que de nombreuses personnes qui ont gonflé ce classement voulaient vraiment acquérir un Xbox One X précisément aujourd’hui et pas un Xbox série x. Cependant, il est également très probable que la plupart aient commis une erreur d’achat malheureuse. Et, vous devez l’accepter, les noms des consoles de Xbox Ils sont un casse-tête pour beaucoup, en particulier pour les mamans et les papas qui veulent simplement acheter une console pour leurs fils et leurs filles.

C’est un problème similaire à celui que beaucoup ont eu lorsqu’ils ont essayé d’acheter une Nintendo 3DS: une Nintendo 3DS? Ou une Nintendo 3DS XL? Vouliez-vous une Nintendo 2DS? Ou faisiez-vous référence à la New Nintendo 3DS? Était-ce une New Nintendo 2DS? Est-ce une mascarade grotesque?

Mais, pour revenir au sujet Xbox, même Microsoft se confond avec les noms de leurs consoles, comme quand ils ont affirmé que Destiny 2: Beyond Light viendrait à « Xbox One série X« . Cela peut arriver à n’importe qui. Dommage pour les acheteurs qui voulaient une série X ou une série S et dépensaient leur argent… sur une triste Xbox One X.