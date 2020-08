▲ Plácido Domingo, chanteur, chef d’orchestre, producteur et compositeur Photo Ap

Vendredi 28 août 2020, p. 8

Madrid. L’association féministe italienne Non una di meno (pas une de moins) a envoyé une lettre ouverte de protestation contre les représentations de Plácido Domingo à Vérone, rappelant que les accusations de harcèlement sexuel contre le ténor espagnol ont conduit à l’annulation de certains de ses rendez-vous musicaux et que la ville italienne ne devrait pas faire exception.

Cette association inclut dans la lettre des critiques sur la présence du chef d’orchestre autrichien Gustav Kuhn, la semaine dernière, au même festival de Vérone où le ténor devrait se produire vendredi et samedi prochains.

Les plaintes de harcèlement que des dizaines de femmes ont déposées contre elles sont bien connues. Baisers forcés, mains entre les jambes, humiliation en public, fessée avant les concerts, comportements inappropriés, relations sexuelles dans lesquelles le consentement a été assombri par la relation de pouvoir …, détaille cette association dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux .

«Ces accusations ont eu des conséquences pour les deux artistes en question: enquêtes, abandon ou licenciement de postes de prestige international et annulation des spectacles des panneaux d’affichage des principaux festivals du monde, l’un après l’autre. Mais Vérone est l’exception, regrettent-ils.

L’association féministe a fait valoir sa demande que le chanteur espagnol n’agisse pas sur le fait qu’il «a profité de ses positions pour offenser et attirer, et a grandement influencé les chemins et les carrières d’autres personnes, écrasant leurs ambitions et leurs opportunités.

Ce sont des hommes qui ont fermé et ouvert des routes. Qu’ils ont fait de l’art et en même temps l’ont détruit, a-t-il ajouté.

Au lieu de penser à la possibilité de séparer l’art de l’artiste, nous avons commencé à réfléchir à l’impossibilité de séparer les artistes du système industriel dont ils font partie. Jusqu’à présent, les considérer comme des êtres transcendants et intouchables au nom de leur art, de leur talent et de leur réussite, n’a servi qu’à éviter de voir et de s’opposer à un système structurellement sexiste, ont-ils déploré.