MIGUEL MEDINA / . / .

L’Inter Milan vendra la cible annoncée de West Ham United, Henrique Dalbert, pour un montant de 9 millions de livres sterling, l’arrière gauche ne faisant pas partie des plans d’Antonio Conte, selon Inter News.

Lorsque Lucien Favre a mené une équipe excitante niçoise à une troisième place lors de la saison de Ligue 1 2016/17, on s’attendait à ce qu’une génération talentueuse de jeunes se séparent avant de s’établir parmi l’élite européenne.

Mais alors que la première moitié de cette prophétie s’est réalisée, avec Nice perdant joueur étoile après joueur vedette dans les fenêtres de transfert qui en résultent, il est juste de dire que seul Alassane Plea a été à la hauteur des attentes loin de Rivieira.

Exclusif: Emile Heskey rend un jugement sur Virgil Van Dijk après une erreur du week-end

mariée

670433

Exclusif: Emile Heskey rend un jugement sur Virgil Van Dijk après une erreur du week-end

/static/uploads/2020/09/641217_t_1600113694.jpg

641217

centre

Jean-Michel Seri et Maxime le Marchant ont floppé à Fulham, Vincent Koziello a fini par jouer au football de second rang, et moins on en a parlé sur Mario Balotelli, mieux c’est.

Dalbert, quant à lui, semblait sur le point de devenir l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe lorsqu’il a troqué Nice contre l’Inter Milan dans le cadre d’un accord de 18 millions de livres sterling il y a trois ans.

Cependant, jusqu’à aujourd’hui, des rapports en provenance d’Italie affirment que l’Inter sauterait sur l’occasion de vendre le joueur de 27 ans pour la moitié de ce prix.

Dalbert n’a aucun rôle à jouer dans les plans de Conte car les Nerazzuri, qui ont terminé deuxième de la Serie A et perdu en finale de la Ligue Europa, cherchent à aller plus loin en 2020/21.

Eurasia Sport Images / .

Dalbert a en fait joué plus de matches de championnat en prêt à la Fiorentina (31) qu’il n’en a fait à l’Inter (24) depuis 2017.

FCInterNews rapporte que West Ham est prêt à offrir un nouveau départ à l’arrière gauche attaquant, tandis que Newcastle était également lié jusqu’à ce que Jamal Lewis arrive de Norwich City.

Dalbert veut des assurances de football en équipe première après trois ans de lutte.

Et, étant donné qu’Aaron Cresswell semble avoir dépassé son meilleur alors qu’Arthur Masuaku ne peut pas être invoqué à plein temps, West Ham pourrait être la destination idéale.

Photo de Gareth Copley / .

Transferts records de West Ham

Sébastien Haller

45 millions de livres sterling

Felipe Anderson

41,5 millions de livres sterling

Marko Arnautovic

25 millions de livres sterling

Pablo Fornals

24 millions de livres sterling

Issa Diop

22 millions de livres sterling

Dans d’autres nouvelles, les fans d’Everton bavent sur un joueur “ fantastique ” après la victoire de Tottenham