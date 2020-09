Un nouveau film original sur Netflix est devenu une priorité pour les abonnés au cours de la semaine dernière, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Le film s’appelle Cuties et raconte l’histoire d’une jeune fille qui défie sa famille conservatrice et rejoint une troupe de danse moderne racée.

De nombreux abonnés Netflix affirment que le film sexualise les jeunes enfants, et certaines personnes sont tellement en colère qu’elles annulent leurs abonnements Netflix et encouragent les autres à faire de même.

Lorsque Maïmouna Doucouré a fait ses débuts avec son nouveau film Cuties au Festival de Sundance, l’accueil était tout sauf négatif. En fait, le film indépendant a été applaudi comme un triomphe et il a même valu à Doucouré un prix pour sa réalisation. Elle était sûrement extatique lorsqu’elle a conclu un accord de distribution avec Netflix, qui a ensuite sorti le film en tant que production Netflix originale la semaine dernière. Malheureusement, beaucoup de choses se sont passées entre la première du film à Sundance et sa sortie sur Netflix.

Le sujet du film est en effet quelque peu controversé, et il ne faisait aucun doute que sa sortie allait ébouriffer quelques plumes. Dans ses efforts pour commercialiser le film avant sa sortie en septembre, Netflix a cependant commis d’horribles faux pas qui ont mis les gens dans les bras. La scène avait été préparée pour une sortie tumultueuse dès le départ, mais le fait que Cuties ait été interdit dans un pays avant la libération a ajouté de l’huile sur le feu. Maintenant que le film a fait ses débuts sur Netflix aux États-Unis et sur plusieurs autres marchés, les gens sont indignés au point d’annuler leurs abonnements Netflix et d’exhorter les autres à faire de même.

«Amy, 11 ans, vit avec sa mère, Mariam, et son jeune frère, attendant que son père rejoigne la famille sénégalaise», lit-on dans la description du film. «Amy est fascinée par la clique de danse à l’esprit libre de la voisine désobéissante Angelica, nommée« Cuties », un groupe qui contraste fortement avec les valeurs traditionnelles profondément ancrées de la stoïque Mariam. Non découragée par le renvoi brutal initial des filles et désireuse d’échapper au dysfonctionnement frémissant de sa famille, Amy, par une prise de conscience enflammée de sa féminité naissante, propulse le groupe à embrasser avec enthousiasme une routine de danse de plus en plus sensuelle, suscitant l’espoir des filles de se frayer un chemin vers célébrité à un concours de danse local.

C’est certainement un sujet courageux à aborder pour un film, et les premières réponses suggèrent que Doucouré a fait du bon travail en marchant sur une ligne fine et en gardant les choses de bon goût. En fait, Cuties était adoré par les critiques et a actuellement une cote de 88% sur Rotten Tomatoes. Les fans auraient peut-être été tout aussi impressionnés par le film s’ils devaient se décider eux-mêmes, mais Netflix en a fait une impossibilité. Lorsque la société a commencé à commercialiser le film avant sa sortie, elle a utilisé des images inconfortablement suggestives de mineurs que de nombreuses personnes considéraient comme ouvertement sexuelles.

S’agit-il d’un autre cas de réaction exagérée de la «culture d’annulation» et de démesure des choses? Soyez le juge – voici la première affiche publiée par Netflix pour le film:

Source de l’image: Netflix

Étant donné que les sujets de l’affiche sont des enfants de 11 ans, il n’y a pas beaucoup de place pour le débat cette fois-ci. Netflix s’est immédiatement excusé et a retiré les documents, mais le mal était déjà fait. Le marketing de Netflix a jeté le film sous un jour terrible et il n’y avait pas de retour en arrière pour des milliers d’abonnés enragés qui se sont tournés vers les médias sociaux pour protester. Désormais, #CancelNetflix est devenu un hashtag de plus en plus populaire sur Twitter et Facebook, où des abonnés en colère écrivent qu’ils ont annulé leur service Netflix et exhortent les autres à faire de même. Voici un petit échantillon de tweets publiés en réponse à Cuties d’abonnés et même de personnalités publiques conservatrices et d’un ancien candidat à la présidentielle:

La pornographie juvénile @ netflix « Cuties » va certainement aiguiser l’appétit des pédophiles et contribuer à alimenter le trafic sexuel d’enfants. 1 victime de traite sur 4 est un enfant. C’est arrivé à la fille de 13 ans de mon ami. Netflix, vous êtes maintenant complice. #AnnulerNetflix pic.twitter.com/GI8KFH7LFq – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 12 septembre 2020

#CancelNetflix wtf est-ce? ils sont littéralement 11. Comment cela a-t-il été approuvé? pic.twitter.com/UXOHbZy1WC – van⁷ ⟭⟬ ⟬⟭ (@vanliloh) 10 septembre 2020

Nous avons un problème de pédophilie dans ce pays. #AnnulerNetflix – Dean Browning (@DeanBrowningPA) 10 septembre 2020

#CancelNexflix met votre argent là où vous êtes. En tant que père, je ne peux pas croire qu’ils aient approuvé cela. Si vous voulez dénoncer la sexualisation des enfants, n’essayez pas d’accomplir cela en sexualisant les enfants. Netflix est connu pour ses documents. pic.twitter.com/tKa5bbKqmr – Tim O’Neal (@timonealpt) 11 septembre 2020

@netflix J’ai décidé d’annuler mon abonnement à Netflix. Votre produit ne m’intéresse plus de soutenir une entreprise qui favorise la victimisation ou la sexualisation des enfants. – Brenny B. (@brenny_) 13 septembre 2020

Netflix allume maintenant les gens en prétendant que le problème avec Cuties est l’œuvre d’art et non les plans de filles de 11 ans faisant des danses sexuelles avec des gros plans de leurs entrejambes + leur faisant claquer leurs parties intimes. Ces gens sont dégoûtants. #AnnulerNexflix pic.twitter.com/SqYj9MGQce – Robby Starbuck (@robbystarbuck) 11 septembre 2020

Après avoir examiné les deux côtés de la question concernant le film « Cuties »; nous annulons sans réserve notre abonnement Netflix. #AnnulerNetflix – Barry Urbach (@Barreez) 13 septembre 2020

Maïmouna Doucouré aurait reçu des menaces de mort pour avoir écrit et réalisé le film à la suite de la réaction violente. Et lorsque l’actrice de haut niveau Tessa Thompson est venue à sa défense, elle a également été prise entre deux feux. Netflix a présenté plusieurs excuses pour ses faux pas marketing à ce stade, mais l’insistance de la société sur le fait que ces images racées n’étaient pas représentatives du film tombe dans l’oreille d’un sourd.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.