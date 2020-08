Peu importe votre âge nous sommes sûrs que l’un de vos films Studio Ghibli est Mon voisin Totoro. Charmante, poignante et simplement belle, c’est l’une des œuvres les plus aimées qu’il a créées Hayao Miyazaki tout au long de sa carrière légendaire, bien que notre tendre et énorme protagoniste soit celui qui a complètement volé l’attention, un personnage qui est sans aucun doute devenu une icône de la culture en général.

Peut-être à un moment donné en regardant cette cassette vous a donné envie d’embrasser Totoro, et on ne leur en veut pas car il semble être très doux, mais comme on le sait déjà, ce potelé ne vit que dans son monde fantastique. Cependant, il y a des gens qui veulent ajouter une touche de magie au monde réel. en couple au Japon qui a décidé de construire une statue spectaculaire de ce grand homme.

Totoro prend vie au Japon

Il s’avère que un couple de grands-parents originaire de la ville de Takaharu, située dans la préfecture de Miyazaki au sud du Japon, ils voulaient avoir un détail avec leurs petites-filles. Ils aiment tous les deux Totoro et bien sûr le film, donc le projecteur était allumé et ils ont prévu de recréer pour eux la scène emblématique de l’arrêt de bus, où Satsuki offre à notre protagoniste un parapluie (qui ne se couvre que d’un drap contre la pluie).

Selon Bored Panda, Pour mener à bien cette mission immense et aimante, les deux se sont mis au travail. La première chose qu’ils ont faite a été d’assembler les cadres en bois avec lesquels ils seraient guidés pour faire la figure, puis ils ont commencé à la remplir de briques et de ciment. pour finir en lui passant une couche de plâtre qui est devenue la peau du grand homme (Et selon la même source, il change de couleur en fonction de l’humidité).

Ce chef-d’œuvre est accessible à tous

Après avoir donné cette véritable œuvre d’art à ses petites-filles – mais pas avant de jouer avec et de prendre beaucoup de photos -, les grands-parents ont décidé d’ouvrir cet espace au grand public pour que chacun puisse l’apprécier. Et bien sûr, depuis le premier jour, personne n’a manqué l’occasion de voir cette merveille de près, Eh bien, personne ne peut résister à prendre un selfie ou à serrer dans ses bras la statue géante du bien-aimé Totoro.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi quelques souvenirs à cet endroit. Une maison d’hôtes près de cette zone touristique vend des parapluies rouges pour que votre photo soit aussi proche que possible du film, et juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas être plus mignon, il y a aussi un distributeur automatique de glands à l’arrêt de bus qui pour 100 yens (quelque chose comme 21 pesos mexicains) vous obtiendrez l’un d’entre eux et même une fortune de chance.

Sans doute, C’est l’une des expériences que tout fan de Studio Ghibli doit vivre au moins une fois dans sa vie. Désormais, nous ne pouvons qu’attendre que la situation de la pandémie de coronavirus soit complètement maîtrisée pour prendre le premier vol disponible vers le Japon et visitez la statue du cher Totoro, Pas peu?