«Batman: The Long Halloween» reçoit une adaptation animée aux côtés de «Justice Society: World War II».

DC a annoncé ses prochains films d’animation, Batman: The Long Halloween and Justice Society: World War II for 2021.

Avec DC poussant son ardoise animée dans une nouvelle direction après la fin de l’univers partagé après Justice League Dark: Apokolips War, IGN a récemment annoncé que 2021 apporterait aux fans trois nouveaux films basés sur Batman: The Long Halloween and the Justice Society d’Amérique. Justice Society: World War II se concentrera sur la toute première équipe de super-héros de DC alors qu’ils affronteraient les puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n’ya pas de date de sortie fixée pour le moment, mais elle arrivera après Batman: Soul of the Dragon, le premier film d’animation de DC en 2021.

Fait intéressant, Batman: The Long Halloween sera divisé en deux films, chaque partie étant publiée à quelques mois d’intervalle fin 2021. C’est une bonne décision de DC, puisque The Batman de Robert Pattinson arrive en octobre 2021 et est censé adapter des parties du scénario de la bande dessinée légendaire. Le matériel source voit le chevalier noir traquer un meurtrier qui ne tue que les vacances. Il présente également un certain nombre d’ennemis les plus emblématiques de Batman alors qu’ils font leur transition vers les super-vilains que les fans connaissent et aiment.

Que pensez-vous des nouveaux films d’animation DC? Êtes-vous impatient de voir Batman: The Long Halloween and Justice Society: World War II? Sound-off dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel de Superman: l’homme de demain:

C’est l’aube d’une nouvelle ère de héros, et Metropolis vient de connaître sa première. Mais en tant que stagiaire de Daily Planet, Clark Kent – travaillant aux côtés de la journaliste Lois Lane – exerce secrètement ses pouvoirs extraterrestres de vol, de super-force et de vision aux rayons X dans la bataille pour le bien, il y a encore plus de problèmes à l’horizon. Suivez le héros en herbe alors qu’il s’engage dans des batailles sanglantes avec le chasseur de primes intergalactique Lobo et se bat pour sa vie pour arrêter l’attaque de Parasite extraterrestre avide de pouvoir. Le monde en apprendra plus sur Superman… mais d’abord, Superman doit sauver le monde!

Réalisé par Chris Palmer et écrit par Tim Sheridan, Superman: Man of Tomorrow présente les talents vocaux de Darren Criss dans Superman, Zachary Quinto dans Lex Luthor et Alexandra Daddario dans Lois Lane, avec Neil Flynn et Bellamy Young dans Jonathan et Martha Kent. Kryptonian de Darren Criss n’est pas le seul héros de l’aventure animée, car il sera rejoint par Martian Manhunter, exprimé par Ike Amadi.

Restez à l’écoute des dernières nouvelles concernant Batman: The Long Halloween and Justice Society: World War II et assurez-vous de consulter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo.

Source: IGN

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.