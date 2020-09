Il semble que les loups-garous aient pris du recul en matière de jeux vidéo. Les vampires et les zombies sont ceux qui semblent attirer le plus d’attention, mais le facteur cool inhérent au fait d’être un loup-garou est laissé pour compte. Bien sûr, nous avons le prochain Loup-garou: l’Apocalypse – Earthblood qui fait enfin attention aux lycanthropes, mais il existe de nombreux autres jeux qui ont exploré les loups-garous qui ont malheureusement été négligés. Alors, que devons-nous faire sinon vous rappeler ce qui vous manque?

Gardez à l’esprit que cette liste est consacrée aux jeux où vous pouvez jouer en tant que loup-garou, et pas nécessairement aux jeux qui ne contiennent que des loups-garous.

Nous devons faire un peu de discernement, après tout.

Bête modifiée – Arcade, Sega Genesis

Situé dans la Grèce antique, un centurion est ressuscité par Zeus afin de sauver sa fille Athéna du souverain des enfers, Neff. Grâce à l’utilisation d’orbes de puissance, le personnage du joueur peut prendre la forme de différentes bêtes magiques, y compris un homme-loup, un dragon, un ours-garou et un tigre.

Un incontournable dans les arcades dans les années 80, Altered Beast a fait son apparition lorsqu’il était le jeu pack-in pour la Sega Genesis. Le concept, bien que pas tout à fait original, était toujours une excuse amusante pour séparer les zombies et autres monstres. Les bonus vous ont donné la possibilité de lancer des boules de feu en tant que loup-garou, ainsi que de faire un coup de pied volant. Certes, le jeu est sérieusement daté maintenant avec son gameplay, mais il a une valeur nostalgique pour de nombreux joueurs qui se souviennent des arcades. Altered Beast a finalement reçu une suite sur la Game Boy Advance en 2002, et le tristement célèbre redémarrage de 2005 pour la PlayStation 2. Cette dernière a été mal reçue malgré son gore exagéré, et n’a jamais reçu de version nord-américaine.

Werewolf: The Last Warrior – Système de divertissement Nintendo

À l’avenir, un scientifique nommé Dr Faryan a découvert un mal ancien qui finit par le posséder, ce qui lui a permis de créer une armée de mutants qui a détruit le monde. Le dernier espoir des humains est celui d’un guerrier amérindien nommé Chief War Wolf, qui a exploité le pouvoir de se transformer en loup-garou.

Venant de l’incroyable Bad Dudes Vs. Dragon Ninja, Data East a lancé ce beat ’em up over-the-top en 1990. Connu au Japon sous le nom de Super Werewolf Chronicle Warwolf, le jeu est votre tarif de base «déplacez-vous vers la droite et battez les ennemis», mais vous le faites en tant que loup-garou avec des lames pour les mains (?). Vous pouvez également attraper des orbes qui accumulent votre compteur de colère, qui une fois pleins, vous transforme en un super loup-garou pour plus de dégâts et de sauts plus élevés. Bien qu’il s’agisse de l’un de ces jeux qui inverse les boutons A et B pour sauter et attaquer pour la version nord-américaine, c’est toujours un jeu amusant, bien que «NES difficile». La musique est également assez entraînante. La version nord-américaine était également accompagnée d’une bande dessinée qui donnait plus de détails sur les personnages du jeu.

Darkstalkers – Arcade

Un puissant démon extraterrestre connu sous le nom de Pyron a envahi la Terre afin de l’ajouter à sa collection de planètes dévorées. En conséquence, des monstres du monde entier se rassemblent pour se battre pour défendre la terre de Pyron. Parmi eux, Jon Talbain, un loup-garou formé aux arts martiaux. Il se bat pour supprimer la malédiction et sait que s’il s’exerce à ses limites, il réussira. Par conséquent, il cherche à éliminer les autres Darkstalkers.

Bien sûr, il n’est pas compliqué d’inclure Jon Talbain ici. Darkstalkers était une belle pause par rapport à ce que Capcom proposait combattant de rue à l’époque, et a introduit certaines choses (comme les Super Moves et les EX Moves) qui ont finalement été incorporées dans Street Fighter. De plus, l’animation dans son ensemble est assez fluide pour son époque. Pour ce qui est de jouer spécifiquement en tant que Talbain, c’est un personnage plus rapide en marchant, et vous pouvez souvent utiliser ses tirets pour potentiellement mélanger les adversaires. Son moveet est idéal pour empêcher les adversaires de sauter.

Contra: Hard Corps – Sega Genesis

Situé en 2641 après JC, cinq ans après la «guerre des extraterrestres», des cellules extraterrestres conservées dans un centre de recherche militaire sont volées lors d’une attaque terroriste. Un nouveau groupe de travail de quatre membres connu sous le nom de Hard Corps est affecté à l’enquête. Ils découvrent que le major Bahamut à la retraite est devenu un voyou et a conspiré avec le Dr Geo Mandrake pour créer une arme biologique en utilisant les cellules extraterrestres volées afin de renverser le gouvernement.

D’accord, donc il pourrait être un peu douteux d’appeler Brad Fang un loup-garou, car il ne change pas vraiment de forme. Cependant, dans Contra ReBirth, vous pouvez jouer avec lui sous sa forme humaine. Quoi qu’il en soit, la chose intéressante à propos de Hard Corps est que chaque personnage a ses propres armes uniques, ce qui varie votre stratégie. Brad est un personnage qui nécessite le plus de compétences pour être contrôlé, bien que lorsqu’il est utilisé correctement, il finit par être potentiellement le plus puissant. Le fait que vous puissiez charger des coups pendant que le jeu est en pause peut être exploité pour des choses comme son Psychic Blaster, qui est pratique pour les boss. Tout comme Castlevania Bloodlines, Hard Corps n’obtient pas assez de reconnaissance car il s’agissait d’une exclusivité Genesis. Les graphismes, le gameplay et le son sont tous comparables à ceux des jeux SNES et sont définitivement des moments amusants.

Castlevania: l’héritage des ténèbres – Nintendo 64

Situé en 1844, un homme nommé Cornell a été doté du pouvoir des hommes-bêtes, ce qui lui permet de se transformer en un hybride homme-loup. Après un an d’entraînement, Cornell retourne dans son village pour le trouver entièrement brûlé, et sa seule famille, sa sœur adoptive, Ada, est prise pour être utilisée comme sacrifice pour ressusciter Dracula. Cornell entreprend de sauver sa sœur. En cours de route, Cornell croise la route de son rival et compagnon homme-bête, Ortega, qui s’est allié à Dracula pour finalement battre Cornell au combat.

Après la réception tiède à Castlevania 64, Konami a publié cette suite / coupe du réalisateur un an plus tard qui cherchait à résoudre certains des problèmes qui affectaient le premier jeu. Vous jouez maintenant en tant que Cornell plutôt que Reinhardt, le premier ayant un ensemble de mouvements qui facilite la gestion de certaines des tâches les plus délicates du jeu original. L’attaque principale de Cornell lui fait faire plus de dégâts et avoir une plus grande portée que Reinhardt, et être capable de se transformer en loup-garou lui permet de faire plus de dégâts. Les problèmes avec la caméra persistent et, bien que la conception des niveaux soit incohérente, Legacy of Darkness a toujours l’atmosphère et l’humeur inquiète de son prédécesseur qui accomplissent plus que ce que les sorties ultérieures de PS2 Castlevania ont pu faire.

Wolfman – Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC

Wolfman est une aventure textuelle divisée en trois parties. L’histoire globale fait que le joueur se réveille d’un sommeil lourd pour trouver ses vêtements déchirés et ensanglantés, mais sans aucun signe de blessure. Dehors, vous voyez le corps d’une fille morte, la gorge arrachée. Vous réalisez que vous êtes un loup-garou et que vous devez échapper aux villageois enragés. Après être tombé amoureux d’une jeune femme nommée Nadia, vous devez la sauver lorsqu’elle est kidnappée. Vous devez ensuite vous rendre au monastère de Fi Shan pour trouver le remède.

Bien qu’il appartienne à une époque révolue qui donne au jeu l’impression d’être un jeu de type Choisissez votre propre aventure, le créateur Rod Pike a en fait mis beaucoup de réflexion et de soin à créer celui-ci. Bien sûr, il y a beaucoup de violence (sous forme de texte), mais Wolfman est également écrit avec une grande vulnérabilité. Le joueur est obligé de résoudre des problèmes afin de surmonter son désir de déchirer les gens lorsque le loup les rattrape. Et résoudre les problèmes qu’ils doivent résoudre, car il existe des énigmes délicates qui vous obligeront à observer le texte. Le seul vrai inconvénient sont les images numérisées, qui montrent vraiment l’âge du jeu dans leur hokiness.

Diablo II: Lord of Destruction – PC

Dans ce pack d’extension du classique Diablo II, le Seigneur de la Destruction, Baal, a été libéré. Il utilise maintenant une pierre d’âme qui a augmenté son pouvoir, lui permettant de capturer et de réclamer le mont Arreat dans les hautes terres barbares du nord. Le joueur est chargé de se frayer un chemin vers le mont Arreat pour vaincre Baal avant de corrompre la Worldstone, une énorme roche de cristal de grandes énergies, construite pour empêcher les Hauts Cieux et les enfers ardents de consommer complètement le royaume des mortels dans leurs replis respectifs.

Comment bâtissez-vous sur la quasi-perfection? Blizzard a pu le faire avec l’extension Lord of Destruction, fournissant non seulement plus de goodies à collecter, de nouveaux mécanismes tels que des runes et des objets spécifiques aux personnages, mais aussi les nouvelles classes. Et étant donné les différentes constructions que vous pouvez jouer (beaucoup de joueurs préfèrent le type Wind Druid), le joueur Druid qui s’en tient aux capacités de métamorphose pourrait être une force avec laquelle il faut compter. Les mises à jour ultérieures incluaient des synergies qui permettaient de renforcer les compétences en améliorant d’autres dans cet arbre de compétences, afin que vous puissiez lancer des points de compétence dans les attributs de l’ours-garou qui permettraient des bonus sous forme de loup-garou.

The Elder Scrolls V: Skyrim – PC, PlayStation 3, Xbox 360

Situé 201 ans après les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion, Skyrim se déroule dans la province de l’Empire sur le continent de Tamriel au milieu d’une guerre civile entre deux factions: les Stormcloaks, dirigés par Ulfric Stormcloak, et la Légion impériale, dirigée par le général Tullius. Le personnage du joueur est un Dragonborn, un mortel né avec l’âme et le pouvoir d’un dragon. Alduin, un grand dragon noir qui retourne au pays après avoir été perdu dans le temps, a l’intention d’accomplir la prophétie selon laquelle il détruit le monde. Vous êtes chargé de détruire Alduin, mais aussi de décider du sort de la guerre civile.

Bien que vous puissiez terminer la série de quêtes principale en quelques séances, le vrai plaisir de Skyrim est la quantité de quêtes, dont l’une vous fait devenir un loup-garou. La série de quêtes des compagnons de Jorrvaskr à Whiterun a un point où vous pouvez boire le sang d’Aela la chasseresse lorsqu’elle est sous forme de loup-garou afin de gagner le pouvoir du loup-garou. Bien sûr, il y a aussi l’Anneau d’Hircine qui peut être obtenu lors de la quête « Ill rencontré par Moonlight », mais le résultat reste le même. Devenir un loup-garou entraîne une augmentation du poids, des dégâts et une résistance aux maladies, mais vous êtes également plus vulnérable à l’argent et en général, les gens n’aiment pas les loups-garous. Pourtant, il peut être amusant de faucher des personnes / monstres lorsque l’occasion se présente.

Le loup parmi nous – PC, Xbox 360, PlayStation 3

Basé sur la série de bandes dessinées Fables de Bill Willingham, où divers personnages des contes de fées et du folklore ont formé une communauté à New York connue sous le nom de Fabletown, après que leur pays natal ait été conquis par un ennemi mystérieux et mortel connu sous le nom de « The Adversary ». Les joueurs assument le rôle de Bigby Wolf, le shérif de Fabletown, qui, avec Blanche-Neige, doit enquêter sur le meurtre d’une prostituée connue sous le nom de Faith. Ce qui en résulte conduit Bigby à s’impliquer dans les affaires du maire par intérim de Fabletown, Ichabod Crane.

Si vous avez joué un seul titre Telltale, vous savez à quoi vous attendre. Heureusement, cependant, l’écriture et les personnages de The Wolf Among Us sont charmants et assez développés. Bigby est évidemment celui sur lequel le joueur se concentre le plus, car il essaie d’expier ses actions passées (tout faire sauter des maisons et manger des grands-mères), tout en jonglant avec sa propre bête intérieure. Les séquences d’action, qui sont certes vos événements quicktime standard, parviennent à avoir une intensité qui correspond au ton plus sombre du jeu dans son ensemble. Le travail de détective (vous êtes un shérif, après tout) vous oblige à utiliser votre cerveau, et vous pouvez incriminer l’innocent si vous ne faites pas attention. C’est une belle tranche de néo-noir qui, espérons-le, continuera dans la suite ressuscitée qui est actuellement en développement.

Loups-garous de Londres – Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC

Une malédiction placée sur vous par la famille Sloane vous a transformé en loup-garou. La seule façon de vous débarrasser de la malédiction est de tuer tous les proches de ceux qui l’ont infligée. Cependant, plus vous tuez, plus la police veut vous capturer et vous emprisonner.

Malheureusement, les loups-garous peuvent être décrits au mieux comme fastidieux. Bien sûr, alors que le jeu a réussi à inclure une belle interprétation de la chanson de Warren Zevon du même nom, le gameplay est assez simpliste, même lorsqu’il est jugé par les normes à l’époque. Votre travail sous forme humaine consiste à rassembler des éléments qui vous permettront d’accéder à des zones telles que l’égout. Sous forme de loup-garou, vous vous promenez maintenant en mangeant des gens et en chassant les membres de Sloane. L’idée peut être amusante à courir et provoquer le chaos, mais elle perd rapidement de la vigueur. Faire participer la police vous oblige à faire un peu de stratégie, mais cela finit toujours par être la même formule pour courir et chercher des gens à grignoter.