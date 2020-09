NurPhoto / NurPhoto via .

Nuno Espirito Santo est un grand fan d’Unai Nunez de l’Athletic Bilbao, mais Wolverhampton Wanderers ne peut pas se permettre de déclencher sa clause de libération de 25 millions de livres sterling, selon AS.

Oubliez les loups, cependant, imaginez ce que les fans de Watford doivent ressentir?

Un bilan défensif désastreux a coûté aux Hornets leur place en Premier League la saison dernière et, les fans exprimant leur frustration face à l’incapacité du club à renforcer une ligne arrière qui fuit, le recul ne regarde pas trop affectueusement leur échec à signer Nunez l’été dernier.

AS affirme que Watford voulait un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe en prêt en 2019 avec une option d’achat. Nunez a refusé le mouvement, cependant, et Watford a été relégué 12 mois plus tard.

Avancez jusqu’à aujourd’hui et Nunez est toujours un homme avec de nombreux admirateurs de la Premier League.

Le rapport indique que les loups se sont renseignés sur le joueur en août. Nuno Espirito Santo n’a pas caché sa volonté de faire venir de nouveaux visages à Molineux, avec un défenseur central de grande qualité en tête de sa liste de souhaits.

Photo de NICK POTTS / POOL / . via .

Mais, les Wolves payant un record de 35 millions de livres au club pour Fabio Silva tout en dépensant beaucoup pour un nouvel arrière droit (qui devrait être Nelson Semedo de Barcelone), il ne semble pas y avoir de place dans le budget pour déclencher celui de Nunez. clause de libération lourde.

Là encore, cela ne signifie pas que l’Espagnol jadis coiffé ne portera pas de Old Gold avant la date limite du 5 octobre.

S’adressant récemment à AS, Nunez a admis qu’il souhaitait quitter l’Athletic en prêt pour jouer au football régulier en équipe première avant la campagne du Championnat d’Europe d’Espagne.

Il n’a commencé que 16 matchs de Liga la saison dernière, est le défenseur central de troisième choix à San Mames et a été exclu de la dernière équipe de Luis Enrique La Roja.

Images de sport de qualité / .

Match d’ouverture des Wolves de la saison 2020/21

Sheffield United (A)

14 septembre

Manchester City (H)

19 septembre

Jambon de l’Ouest (A)

26 septembre

Fulham (H)

3 octobre

Leeds (A)

17 octobre

Newcastle (H)

24 octobre

