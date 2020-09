À partir de juin 2019, des manifestations massives contre la police ont éclaté à Hong Kong. Les manifestations ont commencé à cause d’un projet de loi controversé qui permettrait l’extradition de Hong Kong vers la Chine, mais se sont depuis élargies pour inclure des causes plus larges, y compris la lutte contre la brutalité policière.

En 2019, Liu Yifei, l’actrice d’origine chinoise jouant le rôle de Mulan dans le tout nouveau remake de Disney en direct, a exprimé son soutien à la police de Hong Kong et aux manifestants pro-démocratie. Maintenant, beaucoup appellent au boycott du film en solidarité avec les manifestants de Hong Kong.

Source: Disney

“Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m’attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong”, a-t-elle écrit dans un message sur Weibo, la plateforme de médias sociaux chinoise.

Peu de temps après, les gens ont commencé à publier sur Twitter à #BoycottMulan, affirmant que l’actrice soutenait efficacement la brutalité policière avec ses mots. Maintenant que le film est sorti, les appels au boycott se sont renouvelés.

En plus des déclarations controversées de Liu Yifei, un autre acteur du film, Donnie Yen, a été critiqué pour ses commentaires en juillet où il écrivait qu’il reconnaissait “le jour de célébration pour Hong Kong [returning] à la Chine mère patrie 23 ans. “

“Mulan a toujours été synonyme d’héroïsme, de bravoure et de sacrifice; et nous avons déjà d’innombrables histoires comme celle-là dans le monde réel”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Vous n’avez pas besoin d’un film de fiction dont l’acteur n’a défendu rien d’autre que la brutalité policière.”

Le militant hongkongais Joshua Wong a tweeté: “Ce film est sorti aujourd’hui. Mais parce que Disney s’incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j’exhorte tous ceux qui croient aux droits humains à #BoycottMulan.”

Le Guardian rapporte que lorsque la militante de Hong Kong, Agnes Chow, a été arrêtée, les médias sociaux l’ont surnommée «le vrai Mulan» et «notre Mulan». C’est arrivé au point où elle a atteint le statut de mème international, avec le hashtag, #milkteaalliance, nommé d’après la boisson.

Les images d’Agnes Chow et le hashtag #milkteaalliance ont été utilisés par les manifestants pour signaler leur soutien aux causes de la brutalité pro-démocratie et anti-policière à Hong Kong.

De récentes manifestations en faveur de la démocratie ont également éclaté en Thaïlande, attirant le soutien mutuel des manifestants et des militants à Hong Kong. Un utilisateur de Twitter a tweeté: «Je tiens à vous informer que l’année dernière, les Thaïlandais ont réussi à boycotter un film parce que son acteur principal a critiqué les gens qui croient en la démocratie.

Maintenant, l’appel au boycott de Mulan a traversé les pays et a traversé les océans. Même ceux qui étaient ravis de regarder le film, même s’ils ont aimé l’histoire toute leur vie, participent à ce simple boycott pour montrer leur soutien aux militants et aux manifestants à Hong Kong et au-delà.

Un utilisateur de Twitter, fan de l’histoire de Mulan, a écrit: “Mulan est ma princesse Disney préférée et j’attendais ce film depuis qu’ils ont annoncé un remake en direct, mais compte tenu du soutien du chef de file à la police, nous ne devrions pas Je ne paie pas pour le voir. Si je peux résister à l’envie de le faire, vous le pouvez aussi. #BoycottMulan #MilkTeaAlliance “

