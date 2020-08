Mexico.- L’INE a approuvé diverses exceptions à l’interdiction constitutionnelle de diffuser de la propagande gouvernementale pendant les campagnes à Hidalgo et Coahuila.

Il s’agit notamment d’exceptions à la norme car il s’agit de campagnes liées à la santé, à l’éducation et à la protection civile, en cas d’urgence.

L’accord établit que pendant la période de campagne, les conférences du matin du président Andrés Manuel López Obrador ne peuvent être diffusées sans interruption.

Cependant, s’il y a un feu vert pour la diffusion de campagnes gouvernementales qui diffusent des mesures préventives, des indications ou toute autre action visant à atténuer et contrôler les risques sanitaires de Covid.

De même, toute question liée à la contingence sanitaire sera liée au concept de santé, de sorte que sa transmission lors des campagnes électorales sera légale.

Concernant l’intégralité de la transmission des matins, elle doit être suspendue pendant les campagnes dans les deux entités.

Pendant les campagnes #Hidalgo et #Coahuila, la propagande gouvernementale sur # COVID19mx sera autorisée. # 30YearsINE https://t.co/Hkr1Tjg9FJ pic.twitter.com/zWM0UI2EXN – @INEMexico (@INEMexico) 26 août 2020

À ce stade, il a été approuvé par six voix pour et cinq voix contre, un addendum qui précise que, pendant les processus électoraux de Hidalgo et Coahuila et, depuis le début des campagnes le 5 septembre et jusqu’au jour Électorale du 18 octobre, les conférences de presse du président de la République dites «las mañaneras» ne pourront pas être diffusées intégralement.

Le conseiller du président de l’INE, Lorenzo Córdova, a expliqué que la conférence de presse en tant que telle n’est pas interdite, car c’est un exercice de responsabilisation.

«Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est une transmission complète, car cela acquiert déjà le caractère de propagande électorale permanente du gouvernement.

Par conséquent, il a fait un appel à des concessionnaires de radio et de télévision pour que dans Coahuila et Hidalgo; « Il ne leur arrivera pas de transmettre dans son intégralité le matin. »

Ce qui précède pourrait inciter à supposer que cette autorité a déjà sanctionné comme inapproprié parce que toute la transmission est de la propagande gouvernementale.

LEE Coahuila et Durango sans accord pour quitter Conago

ebv

Le post AMLO’s Mornings Banned in Hidalgo and Coahuila est apparu en premier sur Siete24.