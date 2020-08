Après le décès tragique de Chadwick Boseman, les fans veulent rendre hommage à l’acteur en profitant de ses films. Ci-dessous, découvrez comment et où diffuser ses films.

L’acteur était dans une variété de films, dont certains il a filmé tout en luttant contre le cancer du côlon de stade IV et recevant des traitements et des chirurgies.

Boseman est sans doute mieux connu pour son rôle de Black Panther / King T’Challa dans la franchise Marvel. Il apparaît comme le super-héros dans Captain America: Civil War en 2016, Avengers: Infinity War et Black Panther en 2018 et Endgame en 2019. Tous les films Marvel dans lesquels il apparaît sont disponibles en streaming sur Disney +.

Netflix héberge son dernier film, Da 5 Bloods de 2020, ainsi que Message From The King de 2016.

Amazon Prime a son film de Jackie Robinson de 2013, 42 ans, ainsi que Marshall de 2017, Dieux de l’Égypte de 2016, 21 ponts de 2019, Draft Day de 2014, The Kill Hole de 2012 et The Express de 2008.

HBO Max a Get On Up disponible en streaming. Boseman a reçu des éloges de la critique pour son interprétation en 2014 du légendaire musicien James Brown.

Boseman est décédé vendredi 28 août d’un cancer du côlon. Au moment de sa mort, il était entouré de sa famille et de sa femme chez lui.