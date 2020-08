Ce 2020 nous apporte beaucoup de surprises en matière de musique, Eh bien, de nombreux groupes et artistes se tirent au sort en ces jours de confinement, composant de la nouvelle musique. Il y a beaucoup d’exemples, certains ont même mis beaucoup de temps à sortir des chansons fraîchement sorties du four, cependant, Nous en avons attendu beaucoup d’autres depuis longtemps et dans cette catégorie, entrez les êtres chers Le xx.

Comme vous vous en souviendrez, Romy Madley Croft, Jamie XX et Oliver Sim ont créé le spectaculaire I See You en 2017, qui doit faire la promotion dans le monde entier lors d’une tournée qui a même traversé le Mexique – deux fois, avec des spectacles au pavillon José Cuervo et à la capitale Corona cette année-là -. Depuis ils ont pris une pause et chacun des membres s’est consacré à différents projets, bien qu’ils aient promis de revenir bientôt.

Le xx entre en studio … mais ils ne publient rien

Mais tout a changé l’année dernière quand Le xx a annoncé qu’ils étaient censés être en studio. Plus tard au début de ce 2020, ils ont dit exactement la même chose, de plus, ils ont même publié un message sur leur compte Instagram mentionnant cela (ici nous laissons la preuve). Cependant, il ne reste que quelques mois avant le début de 2021 et pour le moment on ne sait absolument rien sur un nouvel album.

Le dernier que nous avons entendu de la part du groupe (ou quelque chose du genre) est que Romy a annoncé qu’il se lancerait en tant qu’artiste solo et a profité de l’occasion pour créer une chanson sur un live Instagram appelé « Weightless ». Pour sa part, Jamie nous a présenté un single en quarantaine, « idontknow », un rouleau pour danser comme s’il n’y en avait pas à la maison, Mais maintenant, il est devenu très clair pour nous que pour le moment, les membres du groupe suivront leur propre chemin.

Et il semble que ce sera au moins cette année

Il s’avère que dans une récente interview que MusicWeek a Matthieu Thornhill –Le directeur général de la maison de disques Jeunes Turcs auquel il appartient Le xx– a dévoilé que chacun des membres concentre ses efforts sur des projets solo et qu’ils n’ont pas en tête d’enregistrer un nouvel album en tant que groupe: « En ce moment, tous les xx travaillent en tant que solistes », a déclaré Thornhill.

Pour terminer, Matthew a clairement indiqué que nous devrons nous contenter des collaborations qui se construisent soudainement entre eux: «Les jeunes artistes de Young Thurks collaborent toujours ensemble et The xx n’est pas différent, Romy et Oliver ont chanté sur le disque de Jamie. Jamie produit des chansons avec d’autres personnes pour Romy et Oliver, donc il y a beaucoup de collaboration entre eux. Ils travaillent tous de manière indépendante et nous espérons que certains d’entre eux verront le jour cette année ».