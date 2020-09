Photo par Emily Moorby / MI News / NurPhoto via .

Jamie O’Hara a frappé de manière sensationnelle les fans de Leeds United pour ce qu’il prétend être des attentes irréalistes de leur équipe avant un retour tant attendu dans la vie de la Premier League.

L’équipe de Marcelo Bielsa visite les champions de Liverpool ce soir dans ce qui sera leur première sortie de haut vol depuis 2004.

Leeds a remporté le titre de champion la saison dernière et, après avoir battu son record de transfert en signant Rodrigo, on a le sentiment que Bielsa – un ancien entraîneur de Marseille, de l’Athletic Bilbao et de l’Argentine – pourrait organiser une première année réussie dans le grand temps.

Mais O’Hara n’en a rien, disant aux fans du club d’Elland Road de “ rentrer dans votre boîte ”.

Il a dit sur talkSPORT [broadcast 11/09, 7pm]: «C’est votre première saison en Premier League et j’entends les gens dire qu’ils vont être parmi les six premiers. Les gens parlent de Ligue des champions.

Meilleur XI à la retraite cette saison

mariée

659266

Meilleur XI à la retraite cette saison

/static/uploads/2020/09/636193_t_1599255129.jpg

636193

centre

«Remettez-vous dans votre boîte aux fans de Leeds United. Vous allez lutter. Ça va être une saison longue, dure et difficile. Ce n’est pas le championnat. C’est le summum du football, la Premier League. »

Quelqu’un parle-t-il de la qualification de Leeds pour la Ligue des champions? Pas vraiment, et il n’y a pas non plus beaucoup – le cas échéant – de personnes qui font pencher le camp de Bielsa pour une place parmi les six premières cette saison.

Néanmoins, de nombreux fans neutres sont d’accord avec l’expert de talkSPORT et voici comment ils ont réagi à ses commentaires vendredi soir:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bien dit Jamie. Absolument parfait. Marre d’entendre parler de Leeds Leeds Leeds – Richard Mason (@ candyman1308) 11 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Si Bielsa était ce dieu absolu d’un manager tel qu’il est perçu comme étant, il ne dirigerait pas un club comme Leeds. Rodrigo est une bonne signature sur papier, mais il y a eu tellement de fois que des joueurs sont venus sur place et se sont fait prendre. Prenons l’exemple de Slimani pour Leicester – Jay Newman (@ JayNewman02) 11 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bielsa est une sorte de génie mais ne dure jamais dans les meilleures ligues. 10 £ sur lui étant le premier manager parti – Paul M (@ paul_m_14) 11 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

100%, dans l’attente de leur grand choc quand ils se rendent compte qu’il s’agit d’un niveau majeur par rapport au championnat. Vraiment eu une «conversation» avec un fan de Leeds l’autre jour qui ne voulait pas que Leeds finirait autre chose que le top dix …… À des kilomètres. – Villafan (@ Villafan8292) 11 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il est parfait, l’équipe de Leeds a l’air épouvantable par rapport aux équipes de la moitié supérieure – Portland Toffee (@PortlandToffee) 11 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce sera un festival ennuyeux avec tout le monde qui va à Leeds. Oui, ils sont de retour mais ils ne sont pas la seule équipe promue. Alors merci d’avoir parlé, mskes un changement par rapport à cet amour médiatique sur Sky. – Julie RN 💙 (@ albiongirl68) 12 septembre 2020

La vérité est que si quelqu’un conseille à Leeds d’avoir une première année décente, il y a de la substance.

Mauricio Pochettino et Pep Guardiola ont longtemps été ravis de leur entraîneur-chef et avec l’ajout de 30 millions de livres sterling de Rodrigo, sans parler de la présence d’un international anglais au milieu de terrain, les Blancs pourraient trouver un certain succès ce trimestre.

Cela signifie-t-il une place en Ligue des champions? Non.

Photo de George Wood / .

Dans d’autres nouvelles, Report: Free Agent préférerait rejoindre Everton ou Fulham que West Brom