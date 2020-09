S’il y a une chose qui a caractérisé la franchise X-Men sous le commandement de Fox, ce sont ses hauts et ses bas sur 20 ans: des histoires de haute qualité et des efforts accrus pour exploiter la nature de ses personnages en tant que métaphores sociales, mais aussi des titres infâmes qui ont entravé la construction d’une parcelle centrale avec ses innombrables erreurs de continuité. Le destin a choisi le film The New Mutants pour clôturer ce cycle, un projet qui reflète le meilleur et le pire de la franchise.

L’intrigue nous introduit avec cinq adolescents à l’intérieur d’une institution qui analyse leurs capacités sous la promesse d’un avenir meilleur une fois qu’ils ont appris à les contrôler, jusqu’à ce que la situation devienne incontrôlable avec une série d’événements troublants à l’intérieur de l’institut. Une prémisse rafraîchissante qui cherche à remplacer les conventions des histoires d’origine par un passage à l’âge adulte doté de connotations d’horreur.

Le pari est essentiel pour qu’il atteigne son élément le plus différenciant: The New Mutants n’est pas un film de super-héros, mais de jeunes dont les confusions spécifiques à l’âge sont renforcées par l’inconvénient supplémentaire que représentent leurs pouvoirs respectifs. L’expérience de Josh Boone avec Under the Same Star (2014) est la clé pour atteindre cet objectif, ainsi que l’influence évidente de nombreux autres films similaires, El club de los cinco (1985) étant le plus important pour le typage social subi par le Protagonistes. Et bien sûr, le bon travail de Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga et Anya-Taylor Joy, cette dernière étant la plus remarquable en tant que conflictuelle Illyana Rasputin, soeur du mythique Colosse et qui est accompagnée à tout moment d’un Lockheed particulier qui ne le fait pas. Il ne sert que de référence exquise à l’imprimé, mais aussi de point d’appui pour faire face à son existence traumatique.

Cela ouvre la voie à une série de réflexions sur l’acceptation individuelle au-delà de toute pression sociale, qu’elle provienne du noyau familial, du statut ou de la religion. Ce dernier est d’autant plus pertinent qu’il contribue à la construction du premier personnage central ouvertement homosexuel du sous-genre, une étape plus que nécessaire pour des adaptations d’une grande popularité et qui a longtemps été réclamée par de larges secteurs du public. Tous ces éléments sont essentiels pour la construction des personnages et leur identification au public, mais aussi pour créer une atmosphère de terreur psychologique à l’intérieur du centre. Une possibilité qui avait un potentiel énorme, mais qui ne fonctionne jamais tout à fait.

Contrairement au cinéma adolescent, dont l’influence est évidente mais sage, l’horreur est si flagrante qu’elle devient dommageable en rendant les virages prévisibles. À tel point qu’il est préférable de ne pas inclure de titres de films dans cette revue pour éviter les spoilers. En cas d’échec, toute personne ayant une brève connaissance de la bande dessinée pourra en déduire ce qui se passe. En d’autres termes, il y a une double chance que la bande soit prévisible. Non satisfait de cela, Boone essaie de s’appuyer sur des éléments gothiques classiques pour créer une sensation claustrophobe, tels que des couloirs sombres et étroits, mais échoue lamentablement à des angles si conventionnels qu’ils ne véhiculent aucune inquiétude.

Les efforts sont encore entravés par le mauvais travail de Blu Hunt, qui ne parvient jamais à transmettre les sentiments de perte, de solitude et de confusion qui caractérisent sa Danielle Moonstar qui fonctionne comme l’axe des actions. La première attaque directement le travail histrionique de leurs collègues, tandis que la seconde fait en sorte que l’exploration du groupe reste dans les aspects les plus superficiels, laissant de nombreuses questions à résoudre pour le grand public et qui étaient peut-être envisagées pour une éventuelle suite qui aujourd’hui est dans les limbes.

Et c’est que, au-delà des succès et des erreurs, il est clair que Fox avait un plan pour l’évolution de The New Mutants dans son film, qui visait carrément la franchise centrale. Cela rend impossible d’éviter les sensations douces-amères d’un projet qui semble voué à l’échec depuis le début et dont la seule réussite est de représenter l’aboutissement abrupte d’une histoire qui, bien que loin de la perfection, a été décisive pour le cinéma de super-héros que l’on connaît dans le monde. présent. Mais en tant que bon film mutant, il y a aussi la possibilité d’un nouveau saut dans l’évolution car, bien que les références soient plus que claires, elles sont également suffisamment ouvertes pour une éventuelle incorporation au MCU.

Donc, après deux ans de retard dans sa date de sortie originale, qui comprenait un achat de studio et une pandémie, le film New Mutants valait-il la peine d’attendre? C’est un fait qu’il n’est pas proche des meilleurs représentants du sous-genre, mais ce n’est pas non plus la catastrophe qui était anticipée en raison de ses reports continus. C’est un film agréable dont la plus grande contribution est de continuer à profiter des personnages de bandes dessinées comme un reflet du monde dans lequel nous vivons et avec des tendances qui seront bientôt imitées par d’autres adaptations. Enfin, c’est un titre qui a assuré une double place dans l’histoire en marquant le point final de la saga mutante, mais aussi pour être le premier blockbuster sorti dans la nouvelle normalité.

Titre original: Les nouveaux mutants

Réalisateur: Josh Boone (Faute dans nos étoiles)

Acteurs: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton

Date de sortie:3 septembre 2020 (États-Unis)

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.