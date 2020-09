Une augmentation inquiétante des cas de COVID-19 au Royaume-Uni a menacé de démêler une grande partie des progrès réalisés dans l’industrie du cinéma et de la télévision ces derniers mois, mais la dernière série de restrictions du Premier ministre Boris Johnson n’aura aucun impact sur les secteurs de la production et des exposants. voie majeure pour le moment.

Alors que les cas de coronavirus devraient atteindre 49000 par jour d’ici la mi-octobre à moins que des mesures ne soient prises, le gouvernement a imposé mardi un couvre-feu de 22 heures pour les bars, restaurants et pubs en Angleterre et une directive renouvelée sur le travail à domicile pour les employés de bureau – des mesures qui seront en vigueur. place pendant six mois. Pendant ce temps, les protocoles anti-COVID sont désormais juridiquement contraignants sur le lieu de travail, la négligence étant passible d’amendes allant jusqu’à 10000 £ (12700 $) ou de fermeture. Selon les nouvelles règles, les projections de cinéma et les représentations théâtrales peuvent dépasser la date limite de 22 heures, bien que les films et les spectacles ne puissent pas être programmés, ni servi d’alcool après cette heure.

Pour de nombreux acteurs de l’industrie qui ont été en haleine en prévision de mesures plus strictes, il y a un soulagement palpable que les règles ne ferment pas les activités – en fait, loin de là, pour le moment – mais des inquiétudes demeurent parmi certains exposants quant à la confusion des messages. aura un impact sur la volonté du public de retourner dans les cinémas, tandis que les syndicats craignent qu’un programme de congé bientôt mis fin soit catastrophique pour les travailleurs.

Tim Richards, PDG du géant du cinéma européen Vue, a déclaré à Variety que les nouvelles règles auront des répercussions minimes sur les multiplexes, qui ne perdront que quelques émissions tardives au cours de la semaine. «La plus grande préoccupation est l’impact que cela a sur nos clients en général, en termes de sortie de chez eux», a averti le dirigeant.

«Il doit y avoir un certain niveau d’impact quand on leur dit constamment: ‘Il y a un problème, il y a un problème’», a déclaré Richards, dont la chaîne génère environ 30 à 50% de son taux de fonctionnement sur trois ans avec peu de nouveaux films en préparation pour l’automne. «Nous fonctionnons essentiellement avec une petite perte mais avec un seuil de rentabilité. C’est avec le soutien du studio pour la sortie de films de bibliothèque, qui ont été bien accueillis. Mais nous devons nous remettre en affaires [with new films]. »

On craint, cependant, que les studios ne voient les chiffres de COVID-19 s’aggraver au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens tels que l’Espagne, considèrent la situation lamentable des cinémas dans des villes américaines telles que New York et retardent les grandes sorties d’automne comme «Black Widow », Devrait faire ses débuts le 28 octobre au Royaume-Uni, et le film de James Bond« No Time to Die », prévu pour le 12 novembre.

Du côté de la production, les dernières règles du Royaume-Uni n’ont heureusement pas d’impact majeur sur le tournage, qui peut continuer tant que les lieux de travail respectent les directives de sécurité COVID, qui sont désormais légalement applicables. «C’est comme d’habitude pour la production cinématographique et télévisuelle haut de gamme dans les quatre pays du Royaume-Uni qui fonctionnent selon les directives appropriées de l’industrie dans des environnements sécurisés COVID», a déclaré Adrian Wootton, PDG de la British Film Commission et Film London.

Wootton, qui a aidé à compiler les directives de production au printemps dans le cadre du groupe de travail BFI Screen Sector Taskforce, a déclaré que les mesures étaient “conçues pour être rigoureuses, avec des recommandations approfondies et complètes sur la distanciation sociale et l’hygiène personnelle.”

«Nous savons que les productions britanniques ont suivi [the guidelines] lors du redémarrage de la production. Les studios et les streamers ont également leurs propres protocoles extrêmement rigoureux, qui coïncident avec les directives de BFC, ainsi que des évaluations des risques spécifiques à la production », a déclaré Wootton.

Les productions britanniques n’ont pas été exemptes de fermetures de COVID-19, mais ont réussi à reprendre sans heurts selon les directives. «The Batman» a fait la une des journaux internationaux lorsque le tournage a été interrompu le 3 septembre après que la star Robert Pattinson ait été frappé par le COVID-19, mais la production a redémarré après seulement deux semaines. De même, «Coronation Street» d’ITV s’est également brièvement arrêtée après un test COVID-19 positif, et «Brassic» de Sky est le dernier à arrêter le tournage. Mais pour les émissions et les films d’une certaine ampleur qui peuvent résister au coup financier, il est fondamentalement possible de faire tourner les caméras à nouveau.

John McVay, responsable de l’organisme commercial des producteurs Pact, note que rien dans la nouvelle réglementation n’aura «un impact négatif sur la production». Pour McVay, un ingénieur clé du programme britannique de redémarrage de la production cinématographique et télévisuelle de 500 millions de livres sterling (648,5 millions de dollars), le timing est essentiel, d’autant plus que le fonds aidera un plus large éventail de productions à se remettre sur les rails.

Le programme, conçu pour aider les productions britanniques à obtenir une assurance, ouvrira bientôt des candidatures. Plus tôt cette semaine, Pact a organisé un appel avec 400 sociétés de production passant en revue les critères du fonds. «Mon plaidoyer pour tout le monde est de reprendre la production», a déclaré McVay, qui note que les amendes liées à l’application des directives de sécurité COVID sont une «escalade» qui ne sera pas prise à la légère dans toutes les facettes de la production.

McVay admet, cependant, que la promesse de Johnson de plus de «puissance de feu» si ces mesures ne suffisent pas, et si le pays plonge dans un autre verrouillage national, sera «un désastre complet pour toute l’économie».

Pour le secteur assiégé du théâtre et des événements en direct, bien que les nouvelles règles dispensent les spectacles de se terminer à 22 heures sur le point – un scénario difficile pour la plupart des spectacles en direct – la perspective de six mois supplémentaires de performances socialement éloignées signifie que les théâtres pourraient ne pas être en mesure de rouvrir complètement jusqu’en 2021.

Philippa Childs, chef du syndicat du divertissement Bectu, a déclaré que la période de six mois «pourrait être le dernier clou dans le cercueil de nombreuses institutions à moins que le gouvernement ne prenne d’autres mesures correctement ciblées.

Childs souligne que sans une extension du programme de maintien de l’emploi du gouvernement, qui doit prendre fin le 31 octobre, «tant de travailleurs sont confrontés à un licenciement imminent, et même ceux qui ne sont pas à risque immédiat se demanderont s’il vaut la peine de maintenir le cap.»

«Le gouvernement doit fournir un soutien spécifique au secteur, tel que des billets subventionnés, l’extension du programme de congé et une assurance garantie par le gouvernement pour les événements en direct et les représentations théâtrales», a déclaré Childs. «Si le gouvernement ne prend pas de mesures immédiates dans ce domaine, nous n’aurons peut-être pas un secteur du théâtre et de l’événement en état de marche lorsque cela sera enfin terminé.»

Naman Ramachandran a contribué à ce rapport.