Une série de licenciements et de congés a été décrétée à l’agence de talent hollywoodienne ICM Partners la semaine dernière, a appris Variety.

Pas moins de 15 agents et coordinateurs juniors ont été licenciés ou mis en congé dans plusieurs départements, y compris la littérature cinématographique, la stratégie de marque, les affaires juridiques et les concerts de l’agence. La nouvelle a été livrée jeudi dernier, ont indiqué des sources.

«En raison de l’impact de la pandémie en cours, la semaine dernière, nous avons mis en place un nombre limité de congés et avons également supprimé certains postes. Ces changements se produiront dans toute l’agence, mais sont concentrés dans les secteurs d’activité qui ont été les plus directement touchés par la pandémie », a déclaré un porte-parole de l’ICM à Variety. «Nous apprécions tous nos employés et nous sommes impatients de ramener nos collègues en congé lorsque les affaires commenceront à revenir à la normale.»

Les employés mis à pied continueront de recevoir des prestations de santé complètes, tandis que les travailleurs mis à pied recevront 90 jours de soins prolongés. L’ICM a coupé un petit groupe de personnel de soutien en mars au début de la pandémie de coronavirus.

L’agence est beaucoup plus petite que des concurrents comme CAA et WME, qui ont licencié ou licencié du personnel et réduit les salaires à tous les niveaux cette année pour tenter de faire face à la dévastation économique du COVID-19. ICM a fièrement maintenu les salaires du personnel tout au long de la crise.

Mercredi, UTA est devenue la première des agences à avoir réduit les salaires pour rétablir les salaires, tout en licenciant 50 employés dans le processus. Notamment, UTA et ICM ont récemment conclu un accord avec la Writers Guild of America qui verra les deux agences mettre fin aux pratiques de frais d’emballage et accueillir de nouveau des clients scénaristes et, théoriquement, perdre des revenus.