De nouvelles photos de plateau pour The Falcon et The Winter Soldier révèlent le retour de Georges St-Pierre dans le rôle de Batroc the Leaper.

Le faucon et le soldat de l’hiver est déjà l’un des projets les plus intéressants des prochains projets Marvel Studios et ces photos de tournage le prouvent définitivement. Plus tôt dans la journée, Just Jared a publié quelques photos du tournage de la série et il a eu une révélation majeure: le retour de Georges St-Pierre dans Batroc le Leaper. La dernière fois que nous avons vu Batroc au tout début de Captain America: The Winter Soldier, il a été sévèrement battu de Cap et a été envoyé directement en prison.

Après l’énorme saut de cinq ans dans Avengers: Fin de partie, il semble que Batroc ait été libéré de prison et affronte l’agent 13 d’Emily VanCamp. Les photos ne révèlent pas vraiment grand-chose sur le rôle de Batroc dans la série, mais les fans sont vraiment ravis de voir plus. Vous pouvez consulter les photos ci-dessous.

Emily VanCamp et Georges St-Pierre sont de retour sur le tournage de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » après que les verrouillages de COVID-19 ont empêché le tournage pendant des mois – voir les nouvelles photos du plateau! https://t.co/LOC10JiuFz – JustJared.com (@JustJared) 14 septembre 2020

Voici le synopsis officiel du faucon et du soldat de l’hiver:

Suite aux événements de «Avengers: Endgame», Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans «The Falcon» de Marvel Studios. et The Winter Soldier. »

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo, et Wyatt Russell comme John Walker / Agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon and The Winter Soldier sera présenté en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: Just Jared

