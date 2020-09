Oubliez une ville à un cheval: «Concrete Cowboy» a été créée devant un public de plus de 50 voitures lors d’une projection spéciale au centre-ville de Los Angeles jeudi soir dans le parking de l’hôtel Figueroa.

Avant la projection, le producteur du film Lee Daniels et le scénariste-réalisateur Ricky Staub sont montés sur scène pour célébrer le lancement du film de cette manière non conventionnelle, mais innovante. Il aura sa première officielle au Festival international du film de Toronto le 13 septembre.

“Tucker Tooley et moi voulons remercier Cameron Bailey et tout le monde au TIFF pour nous avoir invités ici dans ces circonstances tout à fait uniques”, a déclaré Daniels, encourageant la foule à klaxonner en signe d’approbation. «Nous sommes dans des moments sombres et laids; c’est des fous, des fous apocalyptiques – ça se passe que je ne sais même pas si nos petits-enfants pourront apprécier. … Et ce film est magnifique. C’est la lumière au milieu de toutes ces ténèbres, dans cette Trump-ness, dans cette folie.

«Concrete Cowboy» suit Cole (Caleb McLaughlin), 15 ans, qui découvre le monde de l’équitation urbaine lorsque sa mère l’envoie vivre avec son ancien père, Harp (Idris Elba) au nord de Philadelphie. Jharrel Jerome, Lorraine Toussaint et Method Man jouent également dans le film.

Daniels, originaire de Philadelphie, où le film est tourné, a également salué l’histoire d’amour père-fils du film et Staub, l’appelant «la voix du futur».

Quand ce fut au tour de Staub de prendre le micro, il décrivit la nuit comme «un rêve devenu réalité».

“Je ne sais pas, [if] quand vous rêvez de sortir votre film, c’est dans un drive-in, mais je n’ai jamais rêvé que mon premier film serait un western entièrement noir se déroulant à Philly », a plaisanté Staub. «Nous avons tourné comme des banshees pendant l’été; c’était fou. … C’est un moment extraordinaire pour publier ça.

Lee Daniels, Ricky Staub, Byron Bowers et Jharrel Jerome au dépistage drive-in ‘Concrete Cowboy’ Katie Jones

Les stars du film, Jerome et Byron Bowers, ont également rejoint la célébration du drive-in avec Elba, qui a également servi de producteur sur le film, apparaissant par message vidéo au début de la projection.

«C’est un film très spécial, pendant une période très spéciale. J’ai eu le temps le plus incroyable de le faire – l’équipe, les acteurs, et en particulier les cavaliers qui viennent de Philly, et viennent de la communauté sur laquelle nous tournons ce film », a déclaré Elba. «Au cœur de cela se trouve une histoire sur une relation. Je ne veux pas trop vous en dire, mais je, vous savez, c’est quelque chose qui m’a vraiment interpellé quand j’ai lu ce script, alors j’espère qu’il résonne avec vous. Écoute, mec, pour l’amour du cinéma, amusez-vous, enlevez votre ceinture et amusez-vous.

La première spéciale fait partie d’un événement de deux nuits organisé par Endeavour Content, avec des projections en double métrage de certains des titres TIFF les plus populaires de l’agent de vente. Après la projection de «Concrete Cowboy», les invités ont été invités à rester pour «Shadow in the Cloud» de la réalisatrice Roseanne Liang. La programmation de vendredi soir comprend «Penguin Bloom», avec une projection de rappel de «Shadow in the Cloud». L’événement spécial a également présenté des camions de nourriture de Los Angeles All Flavor No Grease et Sr. Cliff’s Texas Style Burritos, avec un dessert de King Kone et du café Lavazza.

Idris Elba apparaissant par message vidéo lors de la projection Drive-In “ Concrete Cowboy ” Katie Jones