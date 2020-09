Le premier regard sur le drame très attendu de David Fincher «Mank» a été révélé samedi pour coïncider avec le 79e anniversaire de la grande ouverture théâtrale de «Citizen Kane».

Le film est le premier long métrage réalisé par Fincher depuis «Gone Girl» en 2014 et raconte la course d’Herman Mankiewicz (Gary Oldman) pour terminer le scénario de «Citizen Kane» pour Orson Welles (Tom Burke).

Fincher a tourné sur place au Kemper Campbell Ranch à Victorville, en Californie, où Mankiewicz a passé plus de deux mois à travailler sur la première ébauche d’un scénario largement considéré comme l’un des plus grands jamais écrits. Mankiewicz, célèbre à Hollywood pour sa forte consommation d’alcool, est resté propre en raison de la politique stricte de non-alcool du ranch. Cela le laissait libre de se concentrer sur le scénario de Welles.

Mankiewicz a livré un script de 300 pages à Welles, intitulé «Américain» qui a ensuite été fortement édité. Il a passé du temps à peaufiner le script avec les entrées et les révisions de Welles, réduisant ainsi les choses à 156 pages plus faciles à gérer.

Cependant, la question «Qui a vraiment écrit ‘Citizen Kane?’» Est légendaire. Mankiewicz a cherché le crédit du scénario et l’a finalement obtenu par RKO. Le crédit du scénario du film se lit comme suit: «Scénario de Herman J. Mankiewicz et Orson Welles.» Bien que Netflix n’ait publié aucun synopsis officiel, la logique du film est que «Hollywood des années 1930 est réévalué à travers les yeux du critique social cinglant et scénariste alcoolique Herman J. Mankiewicz alors qu’il court pour terminer le scénario de ‘Citizen Kane’ pour Orson Welles, »Et on peut supposer que cela sera résolu.

«Citizen Kane» allait recevoir neuf nominations aux Oscars. Sa seule victoire aux Oscars était dans la catégorie du meilleur scénario original. La statue était partagée par Mankiewicz et Welles.

«Mank» met également en vedette Amanda Seyfried dans le rôle de Marion Davies et Lily Collins dans le rôle de Rita Alexander. Fincher retrouve Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont travaillé sur «The Social Network» et «Gone Girl», pour la musique du film. Aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour le film, mais il devrait être diffusé sur le service de streaming et dans un certain nombre de salles cet automne.

